Hansen gråt i Mjøndalen-avskjeden: – Veldig lei meg

MJØNDALEN (VG) Etter over 16 år ved sjefsroret er Vegard Hansen ferdig som hovedtrener i Mjøndalen. Da en preget kaptein Joackim Olsen Solberg tok ordet, måtte Hansen tørke tårer.

SLUTT: Vegard Hansen er ferdig som trener for Mjøndalen.

18. aug. 2022 16:39 Sist oppdatert nå nettopp

Mjøndalen bekreftet at Hansen ikke lenger får være klubbens trener på en pressekonferanse.

– Først og fremst er jeg veldig lei meg. Jeg synes det er forferdelig trist. Jeg synes det er vondt på veldig mange måter. Jeg synes det er vondt at vi ikke holdt oss i fjor og etablerte oss i Eliteserien. Og så er jeg lei for at jeg ikke fikk mer ut av mannskapet vi har, sier Hansen på pressekonferansen og fortsetter:

– Jeg er ganske sikker på at det er riktig beslutning styret har tatt, jeg kan ikke si noe mer enn det, sier Hansen.

53-åringen holdt seg fattet mens mediene stilte spørsmål om hvordan sparkingen føltes og hva veien videre vil inneholde. Men da kaptein Olsen Solberg tok ordet, ble det tårevått for Hansen som måtte frem med et stykke papir for å tørke tårer.

– Han har vært utrolig viktig for min karriere og meg som menneske. Han har utviklet meg til den jeg er i dag, det er jeg evig takknemlig for. Den reisen vi har hatt er jeg evig takknemlig for, sier Solberg og konkluderte:

– Det er en sorgens dag.

Overfor VG forteller Martin Rønning Ovenstad at spillergruppen reagerte med sjokk da de fikk høre nyheten.

– Sjokk, først og fremst. Så gikk det litt over til sinne, og ikke minst tristhet. Vi kom på trening i dag som en helt vanlig dag, så får vi den beskjeden i trynet, sier Rønning Ovenstad.

Midtbanespilleren mener valget om å sparke Hansen er feil.

– Vi føler at vi ikke har fått være en del av prosessen som spillergruppe. Det er vi som skal være ute på banen å gjøre jobben. Vi føler at denne beslutning er tatt litt over vårt hode. Ikke at det er vår jobb, men vi skulle gjerne vært i en dialog med styret og kanskje fått høre noe om det i forkant, sier Rønning Ovenstad og fortsetter:

– I kommet på trening i dag å få beskjeden selv av Vegard. Vi mener først og fremst at det er en feil beslutning å gi ham sparken nå, og så mener vi at det er håndter på en litt feil måte, som vi ikke synes har vært noe greit.

JUBEL: Mjøndalen jubler i 2019 etter at de sikret seg plassen i Eliteserien.

Hansen ble ansatt som trener i Mjøndalen i 2006 og var i sin 17. sesong som sjef. Etter en god start på sesongen i Obos-ligaen, står bruntrøyene med kun én seier på de tolv siste kampene.

Deler av Hansens tid som trener har vært en solskinnshistorie for Mjøndalen. Da han tok over klubben i 2006 spilte bruntrøyene i 3. divisjon. Derfra tok Hansen dem til Eliteserien for første gang i 2014.

Det påfølgende året rykket de ned igjen året etter, men Mjøndalen var ikke ferdig i den øverste divisjonen. Etter tre år i Obos-ligaen ble det på ny ble opprykk til den øverste divisjonen i 2018. I fjor ble det på ny nedrykk til Obos.

– Resultatmessig har vi slitt i motbakken over en tid. Selv om det har vært bra i enkelte perioder, har vi i sum hatt mindre utvikling enn vi ønsket oss, sier styreleder Trond Stabekk.

OPPRYKK: Mjøndalens spillere og trenere omfavner hverandre etter at opprykk til Eliteserien før 2018-sesongen.

Hva tiden vil bringe videre for Hansen har han ikke bestemt seg for, men sier følgende om tiden som kommer:

– Jeg skal kontakte NAV i morgen, så skal jeg på konsert i morgen kveld.

Men han er klar på at han vil tilbake til treneryrket.

– Så fort som mulig, svarer Hansen kontakt.

Samtidig avslører 53-åringen at han har et stående tilbud om å skrive en bok og at det kan bli aktuelt dersom dagene blir for lange.

I tillegg til dårlige sportslige resultater er klubben er i en økonomisk krise.

