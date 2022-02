Leeds har sluppet inn 14 mål på én uke – Bielsa kan få sparken

(Leeds - Tottenham 0–4) Manchester United slo dem 4–2. Liverpool ødela Bielsas menn 6–0, og lørdag tapte de atter en gang med stygge sifre. Nå roper Leeds-fansen etter «Big Sam».

GENI? Marcelo Bielsa har blitt genierklært i Leeds, men nå begynner systemet å rakne for den sittende manageren.

26. feb. 2022 15:46 Sist oppdatert nå nettopp

Noen minutter før slutt av kampen mellom Tottenham og Leeds var det ikke målscorerne «Son», «Kane» eller «Kulusevski» som trendet på Twitter. Det gjorde «Big Sam».

Ikke fordi den 67 år gamle arbeidsledige manageren Sam Allardyce hadde funnet på noen krumspring selv under Premier League-kampen, men fordi Leeds-fansen nå virkelig hadde sett seg lei av Marcelo Bielsas jojo-fotball.

Da Hueng-min Son satt inn 4–0 for bortelaget fem minutter før slutt sørget han samtidig for at Leeds har sluppet inn 20 mål i februar måned. Det er Premier League-rekord.

Hele 14 av dem har kommet den siste uken.

Nå vil fansen se endring for å holde plassen i Premier League.

Leeds-ekspert Phil Hay skriver på Twitter at perioden under Bielsa har vært unik, men at det nå nærmer seg slutten.

– Dette kan ha vært enden av Marcelo Bielsa-æraen. Han er virkelig i faresonen, og Leeds vurderer sterkt å gjøre en endring for resten av sesongen, skriver The Athletic-journalisten.

Leeds ligger på 15. plass på tabellen, med en nedadgående kurve. Den siste uken har vært begredelig resultatmessig.

Burnley på nedrykksplass ligger bare tre poeng bak Bielsas menn, og kan ta dem igjen med seier mot Crystal Palace senere lørdag. Det samme kan både Everton og Newcastle, og det er fullstendig mulig at Leeds ligger under streken etter lørdagens serierunde.

NESTE? Amerikanske Jesse Marsch pekes på som en mulig Bielsa-erstatter.

Ifølge The Athletic ser Leeds på Jesse Marsch som en potensiell erstatter. Han var senest manager for RB Leipzig, men har vært uten jobb siden desember. Han har også trent Red Bull Salzburg, New York Red Bulls og Montreal Impacts.

Lørdag begynte marerittet allerede etter 10 minutter, da tidligere Wolverhampton-helt Matt Doherty scoret sitt første Spurs-mål siden overgangen i 2020.

Dejan Kulusevski doblet ledelsen for gjestene bare fem minutter senere, og allerede da begynte pratet om «Big Sam» i sosiale medier.

Harry Kane økte til 3–0 før halvtimen var spilt, og Hueng-min Son fikk også scoringen sin rett før slutt. Tottenham er nå oppe på 7. plass på tabellen.