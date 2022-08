Branns midtbanedynamo herjer for tiden: – Selvtilliten er på topp

Kasper Skaanes (27) trillet tidvis ball i hatt med Bryne i 5–1-seieren på Jæren.

Kasper Skaanes er i ferd med å kverke en myte om seg selv.

Skaanes sin niende sesong med kamper for Branns a-lag, er kanskje i ferd med å bli hans aller beste.

Den beinkvikke 27-åringen har nemlig aldri levert flere målpoeng for rødtrøyene enn i år, til tross for at sesongen bare er litt over halvspilt.