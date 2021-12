Ny trenerjobb for Riise – blir hovedtrener i Toppserien

John Arne Riise (41) er ny hovedtreneren i toppserieklubben Avaldsnes.

NY JOBB: John Arne Riise skal trene Avaldsnes.

8. des. 2021 10:08 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Dagbladet omtalte nyheten først.

– Jeg har hatt kontakt med flere klubber. Men Avaldsnes kom på banen i forrige uke, sier Riise til avisen.

– Vi hadde noen samtaler før et tre timers teamsmøte mandag. Da ble jeg meget imponert over profesjonaliteten innad i klubben. Både hvordan de jobber og ikke minst hvordan de virkelig viste hvor mye de ønsket meg.

Riise har vært hovedtrener for Tønsberg-klubben Flint de siste to årene. I slutten av oktober rykket klubben ned til 4. divisjon, og få dager senere var Riise ferdig i klubben.

Etter en drøy måned uten jobb, er han nå klar for Avaldsnes. Den tidligere landslagskapteinen har signert en toårskontrakt med klubben som kom på åttendeplass i Toppserien forrige sesong, og begynner allerede i jobben onsdag.

Dermed har Avaldsnes fått på plass etterfølgeren til Thomas Dahle, som valgte å fratre som hovedtrener i klubben 1. november.

– Vi har fulgt Riise siden han var ung gutt og heiet på ham gjennom hele den fantastiske spillerkarrieren. Han har jobbet med mange av verdens beste trenere og har i en lang karriere utviklet en unik fotballkompetanse. Dette vil vi få stor glede av i Avaldsnes, sier daglig leder Norvald Audun Kaldheim i Avaldsnes til Dagbladet.

Riise har blant spilt for klubbene Liverpool, Monaco, Roma og Fulham, og har etter endt spillerkarriere uttalt at målet er trenerjobb i Premier League.

Til Stavanger Aftenblad sier han at han ser på trenerjobben i Avaldsnes som en unik mulighet til utvikle seg som trener.

– Jeg har vært i herrefotballen hele livet, og nå er jeg klar for en rå utfordring som hovedtrener for Avaldsnes og kvinnefotballen. Jeg er trygg på at jeg vil bli en bedre person og trener gjennom denne utfordringen, sier Riise til avisen, og forteller også at han flytter til Haugalandet.