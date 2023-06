Medier: Benzema er ferdig i Real Madrid

Karim Benzema (35), Real Madrids store stjerne, skal være ferdig i klubben, ifølge flere medier.

01.06.2023 16:37 Oppdatert 01.06.2023 16:59

Tirsdag kveld skrev The Athletic at Benzema hadde mottatt et lukrativt tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia. Real Madrid er klar over tilbudet og at franskmannen sterkt vurderer å godta.

Onsdag sier kilder i klubben at Real-manager Carlo Ancelotti og Benzema skal ha hatt et uplanlagt møte, det skriver The Athletic. Flere medier har også omtalt saken, deriblant ESPN.

Nå ser det ut til at den franske superspissen forlater klubben etter 14 år på Santiago Bernabéu.

Til tross for at 35-åringen fornyet kontrakten med klubben frem til juni 2024 tidligere i år, ønsker Real Madrid ikke å stå i veien for Benzemas valg.

Benzema kom til Real Madrid fra Lyon helt tilbake i 2009. På de 14 årene har han tatt 25 trofeer med klubben og scoret 353 mål på 647 kamper. Det gjør han til klubbens nest mestscorende – kun bak Cristiano Ronaldo som har 450 mål på 438 kamper.

I 2022 ble han kåret til verdens beste fotballspiller.