Ten Hag skal ha tvunget laget til å lytte til Liverpool-feiringen

Manchester United-manager Erik ten Hag (53) skal ha vist klipp for å gjøre spillerne sinte og varslet flere økter med sportspsykolog etter braktapet for Liverpool.

Erik ten Hag var alt annet enn fornøyd med United-spillernes prestasjon mot Liverpool.

07.03.2023 16:30 Oppdatert 07.03.2023 17:04

I garderoben på Anfield skal Erik ten Hag ifølge The Mirror ha krevd total stillhet fra Manchester United-troppen som nettopp hadde tapt 0–7 for Liverpool.

Der måtte de høre på feiringene til erkerivalens spillere.

– Det kan jeg tenke meg at han har gjort. Det påvirker stoltheten til spillerne. For da er det sånn at man kjenner det ordentlig på kroppen. Ingen trenger å si noe til deg, sier tidligere fotballtrener Øyvind Eide, som nå skriver taktiske analyser for United.no.

Rundt klokken ni mandag morgen kom Manchester United-spillerne til klubbens treningsanlegg for en gjennomgang av kampen.

Ten Hag skal da ha vært på feltet i to timer allerede, og budskapet skal ifølge britiske medier ha vært at søndagens tap ikke ødelegger det gode arbeidet de har gjort til nå denne sesongen.

– Jeg tror det han prøver å gjøre, er å vekke det følelsesmessige fremfor det taktiske her. Det svikter litt på noen taktiske områder, men på et eller annet tidspunkt bare faller korthuset, sier Eide.

Lite gikk etter planen for Manchester United på Anfield søndag.

– Om de taper den kampen 0–2 eller 0–3 på noe taktisk, er det på en måte greit. Det er en annen greie. Men at de taper 0–7, handler om følelsene til spillerne underveis. Hvordan de reagerer mentalt underveis – det er det som er ille her, fortsetter Eide.

Troppen skal ha sluppet å se hele kampen i reprise, noe venstreback Luke Shaw etter kampen sa han gruet seg til.

Manageren skal imidlertid ha vist troppen flere utvalgte klipp for «å gjøre dem sinte», skriver britiske medier. Ten Hag skal også ha varslet at det vil bli flere økter med sportspsykolog Rainier Koers, som han hentet til klubben for noen måneder siden.

Etter 0–4-tapet for Brentford tidligere denne sesongen ble United-spillerne «straffet» med ekstra løpetrening

– Da handlet det også om holdningene og innstillingen til kampen. Igjen spiller han på det følelsesmessige hos spillerne og hvordan de har det når det går dårlig. Han har en rød tråd i metodene sine, sier Eide.

I Premier League-sammenheng har lag som går på braktap, en tendens til å gå på en ny smell i neste runde også.

Manchester United-spillerne har imidlertid en mulighet til å komme seg opp på hesten igjen allerede på torsdag. Da venter Real Betis på Old Trafford.

– Jeg har lyst å se noe fra ten Hag først, laguttaket. Det er noen spillere som bør ut av laget, sier Eide før han fortsetter:

– Det er litt todelt. Man kan nå velge å bruke det samme laget og la dem revansjere seg. Det er en mental greie og vil følge den tråden han allerede har lagt opp til. Eller så kan han gjøre enda sterkere valg og vrake dem han mener ikke leverer. Da vil det kanskje spøke for en type som Bruno Fernandes, som det har vært mye kritikk mot.

Han trekker også opp Antony som en spiller som ikke kan føle seg spesielt trygg på plassen.