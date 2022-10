Norges resultater mot de beste: – Vi er et stykke unna

ULLEVAAL (VG) Siden 2010 har det norske kvinnelandslaget stort sett gått tapende ut av kampene mot «topp 10»-nasjoner. Landslagssjef Hege Riise beskriver tallene som «forventet».

FØRSTE TAP: Hege Riise tapte den første testen mot en «topp 10»-nasjon da Brasil kom på besøk til Ullevaal.

Nå nettopp

51 kamper har Norge spilt mot nasjoner som har vært rangert innenfor topp ti i verden siden 2010.

Syv norske seire er beholdningen. 36 ganger har det blitt tap og tirsdag venter Nederland, nummer seks i verden, på bortebane. Forrige møte med nederlenderne, i fjor sommer, endte med norsk 0–7-tap.

– Det er kanskje som forventet. Det er tallenes tale. Vi er en liten nasjon. Vi må bli så gode defensivt og i kontringsspill at vi kan stå imot de beste, sier Hege Riise om Norges møter med de beste.

– Det viser jo at vi har noen steg opp til de aller beste. Det er litt sånn det føles også. Hvis du ser oss mot Brasil og ser oss i EM så må vi bare erkjenne det. Det er derfor vi møter sånne lag, for å være mer vant til det og forhåpentligvis løfte oss. Vi er et stykke unna, sier Ingrid Syrstad Engen til VG.

TAKK FOR KAMPEN: Ingrid Syrstad Engen sammen med Brasils Tarciane etter fredagens kamp.

– Vi vet jo det at det er et stykke opp til de beste, og det har det vært over lengre tid. Iblant kan vi være med og ødelegge for disse nasjonene, men det er ikke ventet at vi skal vinne mot de hver gang. Vi håper vi kan bli et lag som er vanskeligere å møte. Det er det vi må jobbe med sånn at når vi kommer til VM har ikke de så lyst til å møte oss, sier landslagskaptein Maren Mjelde til VG når hun får høre tallene:

Fakta Norge mot toppnasjoner siden 2010: Norske kamper mot «topp 10»-rangerte motstandere siden 2010 (rangering på det tidspunktet Norge møtte dem i parentes): Norske seire uthevet. 15/1 2010: 1–1 mot England (8) – privatkamp

24/2 2010: 2–2 mot Sverige (4) – Algarve Cup

26/2 2010: 1–2-tap for USA (1) – Algarve Cup

3/3 2010: 1–2-tap for Danmark (10) – Algarve Cup

26/10 2010: 1–3-tap for Sverige (4) – privatkamp

4/3 2011: 0–2-tap for mot USA (1) – Algarve Cup

7/3 2010: 0–1-tap mot Japan (5) – Algarve Cup

16/6 2011: 0–3-tap for Tyskland (2) – privatkamp

3/7 2011: 0–3-tap for Brasil (3) – VM

17/1 2012: 0–2-tap for Sverige (5) – privatkamp

29/2 2012: 1–2-tap for Japan (3) – Algarve Cup

2/3 2012: 1–2-tap for USA (1) – Algarve Cup

16/1 2013: 0–0 mot Canada (7)– turnering i Kina

6/3 2013: 2–0-seier over Japan (3) – Algarve Cup

11/3 2013: 0–2-tap for Tyskland (2) – Algarve Cup

13/3 2013: 2–2 mot Sverige (6) – Algarve Cup

1/6 2013: 1–2-tap for Sverige (6) – privatkamp

29/6 2013: 0–1-tap for Frankrike (6) – privatkamp

17/7 2013: 1–0-seier over Tyskland (2) – EM

28/7 2013: 0–1-tap for Tyskland (2) – EM-finale

10/3 2014: 1–3-tap for Tyskland (2) – Algarve Cup

13/1 2015: 2–3-tap for Sverige (5) – privatkamp

4/3 2015: 1–2-tap for USA (2) – privatkamp

11/6 2015: 1–1 mot Tyskland (1) – VM

22/6 2015: 1–2-tap for England (6) – VM

26/1 2016: 0–1-tap for Frankrike (3) – privatkamp

2/3 2016: 0–1-tap for Sverige (8) – OL-kvalik

24/10 2016: 0–0 mot Sverige (6) – privatkamp

29/11 2016: 1–1 mot Tyskland (2) – privatkamp

19/1 2017: 2–1-seier over Sverige (8) – privatkamp

22/1 2017: 1–0-seier over England (5) – privatkamp

6/3 2017: 0–2-tap for Japan (7) – Algarve Cup

11/6 2017: 0–1-tap for USA (2) – privatkamp

11/7 2017: 1–1 mot Frankrike (3) – privatkamp

24/10 2017: 0–1-tap for Nederland (7) – VM-kvalik

28/11 2017: 2–3-tap for Canada (5) – privatkamp

28/2 2018: 3–4-tap for Australia (4) – Algarve Cup

4/9 2018: 2–1-seier over Nederland (9) – VM-kvalik

4/10 2018: 1–2-tap for Sverige (9) – privatkamp

11/11 2018: 1–4-tap for Japan (7) – privatkamp

22/1 2019: 1–0-tap for Canada (5) – privatkamp

12/6 2019: 1–2-tap for Frankrike (4) – VM

22/6 2019: 1–1 mot Australia (6), seier etter straffer – VM

27/6 2019: 0–3-tap for England (3) – VM-kvartfinale

3/9 2019: 2–1-seier over England (5) – privatkamp

7/3 2020: 0–4-tap for Tyskland (2) – Algarve Cup

13/4 2021: 1–3-tap for Tyskland (2) – privatkamp

10/6 2021: 0–1-tap for Sverige (5) – privatkamp

15/6 2021: 0–7-tap for Nederland (3) – privatkamp

11/7 2022: 0–8-tap for England (8) – VM

7/10 2022: 1–4-tap for Brasil (9) – privatkamp 51 kamper: 7 seire*, 8 uavgjort, 36 tap

* Én av seirene etter straffesparkkonkurranse. Kilde: fotball.no arrow-outward-link Vis mer

Etter at Norge tapte 0–7 mot Nederland i juni 2021, møtte de norske kvinnene bare nasjoner som var lavere rangert enn seg selv før man tapte 0–8 for England arrow-outward-link i sommerens EM.

Tirsdag skal man igjen måle krefter med nederlenderne på bortebane.

– Det er en motstander som på en måte er på samme nivå som Brasil. Vi vet at det er en motstander vi må en del hakk opp mot for å gjøre det vanskelig for dem, sier Mjelde.

Norge fikk kjørt seg i privatlandskampen mot Brasil, men til tross for 1–4-tap arrow-outward-link uttalte landslagssjef Hege Riise at «vi fikk akkurat det vi ønsker».

Brasil på niendeplass på verdensrankingen er nemlig en langt bedre motstander enn det norske kvinnelandslaget pleier å møte i kvalifiseringer, og er en del av planen om tøffere matching arrow-outward-link inn mot VM i Australia og New Zealand neste sommer.

– Hvis vi bare får det i mesterskap, har vi ikke mulighet til å vite hva som møter oss. Vi vil øke vår kunnskap om hva som kreves. Da må vi spille mot de som er bedre enn oss, sier Riise.

Det mener også spillerne:

– Det er viktig å få sånne her opplevelser. Dette er en motstander vi ikke er vant med å møte og noen man fort kan møte i et VM. Det er godt å ha kjent på hvor referansene ligger. Det er selvfølgelig veldig kjipt å tape så mye, men vi må se fremover. Vi har bedt om bedre motstand og nå får vi spille mot bedre motstand. Da må vi lære fort av det, sier Mjelde.

– Vi ser at det er det vi trenger. Fordi i EM var vi ikke klar for det rett og slett, så vi må bare fortsette å møte sånne lag og veldig glad for at vi får muligheten til å gjøre det. Så ønsker vi selvfølgelig å få et bedre resultat, men det er derfor vi spiller disse kampene. For å bygge. Vi må bare tenke at nå må vi bruke alle disse kampene på å bygge laget og relasjoner, sier Syrstad Engen.