Reddet Vålerenga etter 18 måneder langt skademareritt: – Betyr fryktelig mye

(Viking-Vålerenga 1–1) Vålerenga-spiss Andrej Ilic kan takke lagkamerat Christian Borchgrevink for at kjempebommen hans ikke ga Viking seieren lørdag.

Publisert: 02.09.2023 19:54 Oppdatert: 02.09.2023 20:39

I 18 lange måneder har Vålerenga-backen kjempet seg tilbake fra skade. Lørdag banket han inn utligningen som ga Vålerenga et poeng som kan vise seg å bli svært viktig i nedrykksstriden.

– Det har vært et fryktelig rart halvannet år. Det som har holdt meg oppe var drømmen om de øyeblikkene her. Å gjøre en forskjell igjen. Utrolig deilig. Det betyr fryktelig mye, sier Borchgrevink til TV 2 etter kampen.

– Vi spiller på en litt annen måte nå. Vi er litt mer kyniske. Kanskje ikke akkurat slik vi ønsker å spille, men i situasjonen vi er i nå må vi karre til oss poeng, sier Stefan Strandberg etter kampen.

Vålerenga klatret over nedrykksstreken. Vikings poeng gjør at de er alene på topp før Glimt møter HamKam søndag kveld.

– Vi får den scoringen vi tror vi trenger og skal spille hjem kampen. Avslutningen er dårlig. Vi mister intensiteten i presspillet og vi blir veldig unøyaktig med ball. Da mister vi kontroll over kampen, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Vi var bra i 60 minutter. Så faller vi voldsomt og det er egentlig veldig merkelig. Jeg vet ikke hva som skjedde. Det må vi snakke godt om etter kampen, sier Zlatko Tripic til TV 2.

Vis mer

Et Viking med Joe Bell tilbake i laget etter overgangen fra Brøndby og en nylig landslagsuttatt Markus Solbakken, kjørte over Vålerenga i de første 20 minuttene.

Joe Bells første store involvering etter returen fra dansk fotball var dog ikke av den heldige sorten. Lars-Jørgen Salvesen stanget ballen i mål etter en corner, men Bell hadde valgt å kjøre mannsmarkering på Vålerengas keeper. Han sto i offside og scoringen ble annullert.

Det var stort sett det vi fikk av dramatikk i den første omgangen. Viking styrte banespillet med en ballbesittelse på 76–24 i den første omgangen. Likevel klarte ikke Viking å skape de store sjansene.

Vis mer

– Fortsetter vi som dette blir det ikke målløst i andre omgang, sa Lars-Jørgen Salvesen.

For er det en ting Viking liker denne sesongen så er det annenomganger. Forskjellen er faktisk så enorm at hvis kampene i Eliteserien hadde vart i 45 minutter, ville Viking ligget på 13. plass.

Vålerenga ble presset lengre og lenger tilbake, og visste at de måtte ta de få sjansene som skulle dukke opp.

Andrej Ilic sover dermed neppe godt i natt. Ofkir sendte spissen alene med keeper Gunnarsson. Ilic rundet keeper, hadde åpent mål og endte med å sette ballen flere meter utenfor.

– En ubegripelig bom, sa kommentator Øyvind Alsaker.

Så da var det vel bare et tidsspørsmål om når Viking skulle score?

Jepp. Tre minutter tok det. Eneo Bitri hadde slitt med å passe på Lars-Jørgen Salvesen gjennom hele kampen, og igjen havnet han i en tøff duell. Innlegget fra Shayne Pattynama traff Vålerenga-stopperen og rullet over streken. Viking fortjent i ledelsen.

Da våknet gjestene fra hovedstaden noe. Mohamed Ofkir var livlig og fikk en stor sjanse på et skudd fra 12 meter. Like til side for mål.

Klokken tikket mot en 11. Viking-seier på rad.

Vis mer

Christian Borchgrevink ville det annerledes. Etter 18 måneders langt skademareritt er backen endelig tilbake på banen for Vålerenga. Han banket ballen mot Viking-målet. Den passerte keeper Gunnarsson. På streken sto Sondre Bjørshol og skulle bare banke den ut. I stedet fikk ikke backen godt nok treff og sendte ballen inn i nettmaskene.

Vålerenga hadde utlignet.

Viking hadde ikke mer å gå på. Samuel Adegbenro skapte noe uro da han kom innpå de siste minuttene, men det holdt ikke til å unngå at Vikings seiersrekke stoppet på ti kamper.