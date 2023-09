Messis hevder han var eneste Argentina-spiller som ikke ble hedret av klubben etter VM

Lionel Messi (36) er lei seg for at han aldri ble hyllet av Paris Saint-Germain for sin VM-triumf – spesielt etter som alle lagkameratene på Argentina ble hedret av sine klubber.

I USA: Lionel Messi. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 00:37

Messi scoret to ganger i finalen og satte også en straffe i straffekonkurransen da Argentina vant 4-2 på straffer mot Frankrike i Qatar.

– Jeg var den eneste spilleren av de 25 ikke fikk en anerkjennelse (hos klubben sin), sier han til ESPN Argentina.

På den annen side kan han også skjønne det:

– Det var forståelig ... på grunn av oss (Argentina) beholdt de (Frankrike) ikke VM-tittelen.

Messi forlot Paris Saint-Germain i juni 2023 etter at kontrakten hans gikk ut. VM-finalen gikk i desember 2022.

Han innrømmer overfor ESPN at det var «brudd med en betydelig gruppe av PSG-fans» og at han hadde vanskelig for å tilpasse seg i Paris.

På spørsmål om han angret på flyttingen fra Barcelona til Paris, svarer Messi:

– Det bare skjedde. Det var ikke det jeg forventet, men jeg sier alltid at ting skjer av en grunn. Selv om jeg ikke hadde det bra der, ble jeg verdensmester mens jeg var der.

Nå nyter fotballstjernen livet i Miami:

– Jeg elsker det jeg gjør, jeg liker å spille, og nå er det på en annen måte. Det er derfor jeg tok beslutningen om å komme til Miami og ikke fortsette karrieren min andre steder: du opplever det på en annen måte.

– Jeg har ikke tenkt på å legge opp med det første. Jeg vil fortsette å nyte det jeg gjør, sier Messi, som har kontrakt med Inter Miami til desember 2025.

Han tenker fortsatt på ideen om å spille for barndomsklubben Newell's Old Boys før han takker for seg som fotballspiller.

Messi bekrefter over ESPN at han vil spille Copa América i 2024, men er usikker på om han vil spille VM i 2026. Begge mesterskapene går i Nord-Amerika.