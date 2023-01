Arsenal lett videre - norsk superduell i neste cuprunde

(Oxford-Arsenal 0–3) Martin Ødegaards Arsenal møter Erling Braut Haalands City i Manchester i FA-cupens neste runde - etter London-lagets greie avansement fra den tredje.

09.01.2023 22:52 Oppdatert 09.01.2023 23:06

Arsenal startet bortekampen i FA-cupen uten sin norske kaptein Martin Ødegaard. Nordmannen satt på innbytterbenken sammen med flere av Premier League-topplagets antatt beste spillere.

Det gjorde han fremdeles da Mohamed Elneny scoret oppgjørets første mål i 63. spilleminutt.

Egypterens første scoring på nær to år, ifølge Sky Sports.

ENDELIG MÅLSCORER: Arsenals Mohamed Elneny feirer Arsenals første mål i cupkampen mot Oxford mandag kveld.

Den kom etter et muligens tvilsomt idømt frispark fra venstre kant, utført av Fabio Vieira. Fra hans fot dalte ballen ned på luggen til Elneny, som med et kraftfullt hodestøt plasserte den bak Oxfords keeper McGinty.

Syv minutter senere fikk laget fra tredje nivå (ligacupmester 1986), kalt League One, igjen smake på Vieiras nådeløse presisjon. Den gangen spilte den 22 år gamle portugiseren frem Nketiah (23). Briten kunne greit kunne legge inn Arsenals andre, før samme mann seks minutter senere trillet inn 3–0.

Dermed venter en tungvektskamp i FA-cupens fjerde runde om et par uker (27. til 30. januar). Premier Leagues for tiden beste lag mot toppseriens for tiden nest beste lag. Og ikke minst ligaens for øyeblikket kanskje to beste spillere: Midbaneelegante Martin Ødegaard (24) mot toppscorer Erling Braut Haaland (22) - som satt på innbytterbenken da Manchester City slo Chelsea 4–0 i FA-cupens tredje runde.