Newcastle kjørte over Manchester United: – På ingen måte godt nok

(Newcastle – Manchester United 2–0) Newcastle tok over tredjeplassen i Premier League fra Manchester United etter en overbevisende seier i toppkampen.

02.04.2023 19:23 Oppdatert 02.04.2023 20:12

– Jeg hater å si det, men de var bedre i dag. De var mer målbevisste, hadde mer lidenskap og vilje. De ønsket seieren mer, så da vant de, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til Sky Sports.

For Newcastle styrte det aller meste i toppkampen på St James' Park. Etter et enormt sjansesløseri i førsteomgang, kom også scoringen etter et nydelig angrep omsatt av Joe Willock. Deretter punkterte Callum Wilson kampen rett før slutt.

– Det var på ingen måte godt nok. Vi tillot dem for mange sjanser, sier ten Hag.

– Newcastle er et veldig godt lag, men jeg synes ikke de vant på grunn av kvaliteten, jeg tror de vant på lidenskap, vilje, sult og holdninger. De var helt klart mer motiverte enn oss i dag, det skal ikke være mulig, sier Luke Shaw.

Newcastle står nå med tre strake seirer i serien og skyver Manchester United ned til fjerdeplass. Begge lag står med 50 poeng, men Newcastle er foran på grunn av målforskjellen. Til sammenligning står Manchester United med tre poengtap på rad etter 0–7 mot Liverpool og 0–0 mot Southampton.

Det er de fire øverste plassene på tabellen som gir Champions League-spill neste sesong. Resultatet ble for øvrig det motsatte, 2–0 til Manchester United, da lagene møttes i ligacupfinalen for en drøy måned siden.

– Det er veldig spesielt. Vi har alltid mislikt Manchester United som Newcastle-fans. Vi skyldte dem én, så det var godt å vinne i dag, sier Newcastle-spiller Dan Burn til Sky Sports.

STORSPILTE: Bruno Guimarães gjorde nok en strålende kamp for Newcastle. Her feirer han 1–0-målet til Joe Willock. Brasilianeren var tredjesist på ballen.

Newcastle, anført av Alexander Isak, Sean Longstaff og Joe Willock, kom til noen enorme sjanser i løpet av første omgangen. Den største fikk nevnte Willock, men midtbanespilleren satte ballen midt på David de Gea fra bare tre-fire meters hold.

Dermed måtte Newcastle gå til pause på 0–0 selv om de hadde en xG (forventet antall mål) xG (forventet antall mål)«Expected goals» – eller forventede mål – beregner hvor mange mål et lag kan forvente å score ut fra de sjansene de skaper. Det er en modell som måler kvaliteten på målsjansene. For eksempel er det 78 prosent sjanse for å score på et straffespark. Da blir det xG på 0.78. på 1,72 mål. Bortelaget måtte til sammenligning vente til det 55. minutt for å få sitt første skudd på mål.

KJEMPEMISS: Her får Newcastles Joe Willock (Nr. 28) sjansen fra under fem meters hold, men midtbanespilleren satte ballen rett på Manchester United-keeper David de Gea.

Etter timen spilt skulle også scoringen komme for hjemmelaget. Bruno Guimarães slo inn et innlegg fra høyresiden. På bakerste stolpe headet Allan Saint-Maximin ballen tilbake inn i boksen, der Joe Willock kom stormende og headet inn 1–0.

– Newcastle har vært bedre overalt på banen, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

Etter å ha skutt i tverrliggeren og fått en ball reddet på streken, kom også punkteringen for Newcastle da innbytter Callum Wilson headet inn 2–0 rett før slutt.

– De knuser Manchester United på alt som er av statistikker. Dette er kanskje det beste jeg har sett av Newcastle denne sesongen motstanden tatt i betraktning, sier Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

Manchester United har nå spilt tre kamper i ligaen uten å score mål. At de ikke fikk hull på byllen mot Newcastle, var kanskje ikke så overraskende. Newcastle har nemlig bare sluppet inn 19 mål denne sesongen, klart færrest i Premier League.

– Det er normalt at du får tilbakeslag i løpet av en sesong. Du må bare håndtere det. Jeg bekymrer meg ikke, jeg tror på laget mitt, sier ten Hag til Sky Sports.