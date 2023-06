De Gea med kryptisk melding etter kontraktsbråk

Det begynner å haste dersom David de Gea skal vokte målet for Manchester United også neste sesong. Om 37 timer er kontrakten ute.

TIDEN RENNER UT: 30. juni går kontrakten til Manchester United-keeper David de Gea ut.

29.06.2023 10:43 Oppdatert 29.06.2023 10:53

De to siste døgnene har vært et rot på Old Trafford. Årsaken er David De Geas kontraktssituasjon.

Først skal klubben og den spanske keeperen ha blitt enige om en kontraktsforlengelse, med en lønn på rett over fem millioner kroner i uken, men like etter skal United ha trukket seg og tilbudt lavere lønn.

Noen ny avtale er enda ikke på plass, og onsdags ettermiddag postet De Gea en kryptisk melding på Twitter.

Meldingen skaper ikke mindre forvirring. Den gjespende emojien kan bety at 32-åringen venter på et nytt og forbedret tilbud fra Manchester United.

Om en avtale ikke går i havn de neste 37 timene er De Gea kontraktsløs, og etter tolv år vil tiden i klubben være over for den rutinerte målvakten.