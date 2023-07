Vålerenga-sjef Espeseth om supporterkritikken: – Det er tungt

VALLE (VG) Vålerengas daglige leder Erik Espeseth har den siste tiden møtt hard motstand fra VIF-supporterne i sosiale medier. Nå har supporterne tatt det til tribunen.

MØTER MOTSTAND: VIFs daglige leder Erik Espeseth møter motstand fra Vålerengas supportergruppe. Vis mer

– Jeg har forståelse for frustrasjonen. Fotball er følelser, og sånn er det bare. Jeg skjønner at de vil ha noen å peke fingeren på, forteller daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth til VG.

Søndagens eliteserietap mot Viking trigget flere reaksjoner på Vålerenga-supporternes tribune Østblokka. Da dommer Mohammad Aslam blåste av for full tid, runget det «Ut med Espeseth» fra tribunen.

Både ved kampstart og kampslutt holdt flere av supporterne opp et banner med ordene «Ut med SPZ» i blokkbokstaver.

– Jeg skal være helt ærlig. Jeg har vært i fotballen i mange år, men å møte så mye motgang er tungt. Det er vondt. Men som sagt, jeg har forståelse for frustrasjonen, sier han.

Vålerengas bekmørke hjemmestatistikk denne sesongen (én seier og fem tap) hjemsøker Intility Arena. Etter at Dag-Eilev Fagermo ble sparket som trener, har supporterne nå begynt å peke fingeren på andre deler av ledelsen for å identifisere problemet.

Styremedlem i Vålerengas supporterklubb Klanen Sebastian Hytten forteller at frustrasjonen har økt etter hvert som klubbens prestasjoner har sunket.

– Vålerenga har underprestert i mange år. Vi har forsøkt trenerbytte mange ganger, men så har ikke det fungert. Da må vi begynne å se andre steder, sier Hytten til VG.

– Om det er Espeseth eller noen andre, vet jeg ikke. Vi i Klanen har aldri tatt til orde for at Espeseth ikke skal være leder, men vi mener at alle steiner må vendes for å finne ut hva som er feil i Vålerenga, fortsetter han.

Før søndagens runde ligger Vålerenga ett fattig poeng over Sandefjord på kvalifiseringsplass.

– Jeg tenker at vi må begynne å vinne fotballkamper. Vi må legge en plan nå for høsten og hvordan vi skal klare å få økt inntektene våre ytterligere, selv om vi har hatt over ti prosent vekst i år og over 20 prosent i fjor, sier Espeseth og legger til:

– Det er vanskeligere selvfølgelig når man ikke vinner fotballkamper. Men vi har flinke folk i administrasjonen. Så det er mitt hovedfokus.

Tidligere denne uken gikk Vålerengas styreleder Tuva Ørbeck Sørheim ut og offentlig forsvarte Espeseth på sin Twitter-konto. Hytten forstår at styrelederen ønsker å forsvare den daglige lederen.

– Samtidig kjenner vi oss kanskje ikke igjen i alle delene av Twitter-tråden til Tuva, forklarer Hytten.

Både banneret og ropene fra tribunen oppfordrer til at Vålerenga skal skille lag med Espeseth. Hytten er klar på at det er supporternes eget valg hva de ønsker å uttrykke om ledelsen i Vålerenga.

– Disse stammer fra Østblokka, og det er supportertribunen til Vålerenga som har laget, sier talsmannen.