Tromsø-toget har ingen endestasjon – snudde kampen og vant mot Lillestrøm

(Tromsø – Lillestrøm 3–1) Tre strake seire for «Gutan» nå etter at de snudde hjemme mot Lillestrøm.

forrige







fullskjerm neste JUBEL: Tromsø-spillerne jubler etter 2–1-scoringen til Vegard Erlien. 1 av 3 Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Etter det knepne bortetapet for Rosenborg, har Tromsø vunnet tre strake i ligaen.

3–1 hjemme mot Brann, så den sterke 0–2-seieren mot Bodø/Glimt, før Jostein Gundersen og Vegard Erlien sørget for snuoperasjon på seks minutter på eget kunstgress søndag.

To minutter før overtiden satte Yaw Paintsil spikeren i kisten etter et flott Tromsø-angrep.

TOK LEDELSEN: Lillestrøm tok ledelsen etter scoring på corner av midtstopper Espen Garnås. Vis mer

LSK-stopper Espen Garnås sørget for ledelse like før pause. Ledelsen varte frem til det 65. minutt da Gundersen utlignet på en corner, før Erlien scoret på et straffespark.

Før Bodø/Glimts toppkamp mot Viking klokken 19.15 skiller det fem poeng fra Bodø-laget til serietoer Tromsø.

Tromsø har sluppet inn færrest mål denne eliteseriesesongen (15) og har kun tre tap på sytten kamper.

Lillestrøm har seks poeng til siste europacup- og medaljeplass i Eliteserien. Der ligger Viking, som har en kamp mindre spilt.

Fikk du med deg dramaet fra fotball-VM i dag?