Berge svarer etter Haaland-skepsisen: – Det er sterkt å stå så rakrygget

BURNLEY (VG) (Burnley – Man. City 0-3) For under en uke siden mente ekspert Carl-Erik Torp at «det gode liv» kunne gjøre noe med sulten til Erling Braut Haaland (23). Men jærbuen svarte med to mål i ligaåpningen og roses av Sander Berge (25).

MYE FØLELSER: Som skulle ut for Erling Braut Haaland, som feiret mot sine egne supportere etter ett av sine to mål mot Burnley fredag kveld. Vis mer

Publisert: 12.08.2023

For da VG spør Berge – som fikk sin Burnley-debut mot nettopp City fredag kveld – om hva han tenker om Torps utspill nå, svarer han slik:

– Han (Haaland) er helt rå. Han er så god til å skru av og på bryteren. Han vet når han skal være der, og leverer enormt hver bidige gang. Det presset og de forventningene han er under, det er sterkt å stå så rakrygget og få maks ut av det. Kredit til ham for det, sier Berge til VG.

FIKK SIN BURNLEY-DEBUT: Sander Berge, her underveis i kampen mot Manchester City fredag kveld. Vis mer

For allerede før Haalands første tellende kamp for sesongen, nemlig Community Shield-oppgjøret mot Arsenal sist helg, var NRK-ekspert Carl-Erik Torp ute i kanalen og advarte etter superspissens svært travle sommer.

Han fryktet Haaland får så sans for det gode liv at det går utover prestasjonene hans på banen.

– Det er ikke helt utenkelig at dette kan påvirke sulten han har, en sult som har bidratt til der han er i dag, sa Torp og viste til at det er nettopp denne sulten sammen med Haalands fysiske egenskaper som har vært hans x-faktor til fotballens stjernehimmel.

NRK listet opp flere situasjoner der Haaland har fått oppmerksomhet for andre ting enn fotballen.

STERKE MENINGER: NRK-ekspert Carl-Erik Torp, her avbildet under fotball-EM for kvinner i 2022. Vis mer

NRK-ekspert Torp fortsatte sitt resonnement. Han mente det er så ekstreme krav for å lykkes best.

– Og hvis man først får smaken på det andre livet, så kan det hende det skaper en konflikt inni deg.

Da VG spør Pep Guardiola om hva han synes om Haalands prestasjon fredag, bare fem dager etter en svak Community Shield-opptreden, svarer han slik:

– Det er déjà vu. To mål forrige gang. To mål nå. Det er ganske enkelt, sier han og viser til hva som skjedde for ett år siden. Da var Haaland svak i Community Shield mot Liverpool og scoret også to ganger i ligaåpningen.

For Berges del ble det en grei forestilling på hjemmebane i sin aller første kamp i helt ny klubb.

Han påpeker overfor VG at det har vært hektiske dager. Tirsdag signerte han kontrakten. Onsdag og torsdag fikk han trent med laget under hans nye trener Vincent Kompany.

Fredag ventet The Treble-mesteren på den andre siden av banen.

– Det går unna, men det er dette man drømmer om hver dag. Å spille mot de beste i den gjeveste ligaen. Jeg gleder meg stort til fortsettelsen i dette Burnley-laget.

Berge fikk sjansen fra start og ble byttet ut på overtid.

Han var med på den voldsomme Burnley-offensiven fra start, følte de hadde den 12. mann i ryggen og pushet City. Han føler de ikke lot seg prege av at Haaland scoret 0-1-målet litt ut av ingenting.

– Men når de begynner å endre, for han (Guardiola) står ikke og lar dem slite for lenge. Da gjør han en taktisk twist. Da åpner det seg nye rom og farligheter. Så må vi legge om etter det. Da blir det en mann-mann-kamp der de er sterke individuelt og ekstremt gode i hver posisjon, vurderer Berge.

Han slår fast at det tidvis var spennende underveis.

– Men de er det beste i laget i verden for en grunn. Det ser man jo, med ham (Haaland) er de livsfarlige hele tiden. Man skal ikke gi dem mye. Men det blir et spennende år og vi kommer til å bli bedre og bedre for hver helg. Det kommer kamper vi kommer til å dominere og styre, det er en spennende filosofi, sier Berge.