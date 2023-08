Nypan (16) storspilte da RBK tidvis imponerte

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Hearts 2–1) Ja, det var Hearts, et ok lag fra Skottland, så det er ingen grunn til å ta av. Men Sverre Nypan da ... fortsatt bare 16 år, han herjet i perioder på Lerkendal. Publikum reiste seg og applauderte da han gikk av banen tre minutter før slutt.

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 21:46

– Jeg skulle ikke si så mye om han, men det er vrient å la være ... Sverre har et veldig høyt toppnivå, men også et veldig høyt laveste nivå. Det er mentaliteten hans, det er det som skiller ham veldig bra mange andre talenter. Han kunne drevet med algebra nå, men heldigvis spiller han i Europa for oss i stedet, sier Rosenborg-trener Svein Maalen til VG.

– Jeg har ikke gjort noe spesielt for å være mentalt sterk. Det er bare sånn jeg er, og det er bare fotball, mislykkes jeg så går jeg bare på igjen, det er egentlig ganske simpelt dette, sier Sverre Nypan til VG - og så må vi begge le litt av utsagnet.

Han virker totalt uberørt av oppstyret. Det er også en av hans styrker. Når det nevnes at han skal begynne andre året på videregående på mandag, så sier han:

– Å ... det er nå mandag det ja, og så smiler han - alle rundt ham må bare le av denne talentfulle fotballspilleren på 16 år.

Talentet her er enormt, det er det ikke mulig å skjule for noen. Ikke bare spiller han fotball på en måte som gleder det store Lerkendal-publikummet, han jobber også steinhardt hele tiden, ofrer seg, tar de lange løpene hjem.

– Sverre er ikke bare vår beste offensive midtbanespiller, men kanskje også den som er best defensivt, og han er god i lufta også, sier Maalen til VG.

– Jeg føler at jeg ikke har fått vist så mye av det offensive i RBK, så det var på tide, sier Sverre Nypan om de to vakre assistene.

Det defensive var nesten like imponerende som opplegget hans til både 1–0 og 2–0. Skottene visste knapt hva som traff dem da Nypan rundlurte en skotte etter kvarter - serverte debutanten Emil Frederiksen, en smart spiller som Rosenborg kan få god nytte av.

Og dermed sto det 1–0 på Lerkendal.

Men det mest imponerende gjensto likevel.

STJERNESKUDD: Sverre Nypan leverte en stor kamp for Rosenborg mot Hearts. Vis mer

Et 40-metersløp rett før pause, der Nypan dro seg forbi både en og to mann, med teknikk, fart og stort mot (husk han er 16 år ...) - før han så opp og serverte Jayden Nelson omtrent på blank kasse.

Det var vakkert. Tankene gikk til debutsesongen til Per Ciljan Skjelbred, da han var 17 år - og dominerte i flere av Champions League-kampene.

Rosenborg har hatt gode unggutter tidligere også, Steffen Iversen, Vegard Heggem, Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey - for å nevne noen. Maalen vil ikke rangere, men det skinner gjennom at Sverre Nypan kommer langt opp blant 16-åringer i Rosenborg.

Her har Rosenborg et ess. Så blir selvsagt spørsmålet: Hvor lenge får Rosenborg og Svein Maalen beholde den eminente denne 16-åringen.

– Enten får vi penger til et par budsjetter, ellers så beholder vi ham, sier Svein Maalen på pressekonferansen.

– Den kampen han leverer i dag er fantastisk og enestående. To fantastiske assist og en god kamp tvers igjennom. For et talent Rosenborg har her, kommenterte Carl-Erik Torp på VGTV.

Rosenborg har skaffet seg et brukbart utgangspunkt for å nå den siste kvalifiseringsrunden til Conference League, etter 2–1 mot skotske Hearts, etter en meget solid forestilling (spesielt 1. omgang) på Lerkendal torsdag kveld. Defensivt fungerte det, Adam Andersson var god på høyrebacken, stopperne ryddet, Nypan er nevnt, Tobias Børkeeiet viste at han har vært savnet sentralt på midten - og kanskje først og fremst var RBK bedre offensivt enn på lenge. Venstresiden med Pereira, Nypan og Nelson skapte masse trøbbel for skottene - før pause vel og merke.

– Første omgang, spesielt den første halvtimen er god. Men vi blir «lave» mot slutten, og det var tegnet som dessverre fortsatte etter pause, sier Svein Maalen - som mener RBK har et godt utgangspunkt, tross baklengsmålet i 2.omgang.

Grafikk: www.sofascore.com

RBK skapte fem store sjanser før pause, i 2. omgang var det skralt med offensive bidrag. Og Hearts hadde såpass mye ball at selv om skottene ikke skapte veldig mye, så var det ikke helt ufortjent da reduseringen kom, 12 minutter før slutt.

Det ødela litt av helhetsinntrykket, men både resultatmessig og spillemessig har Rosenborg løftet seg de siste ukene - nå er det sju kamper uten tap for Svein Maalen og Rosenborg.

Returoppgjøret spilles i Skottland neste uke.

– Baklengsmålet kan bli skjebnesvangert. Det kom i en periode der Rosenborg ga fra seg mye av initiativet, kommenterte Carl-Erik Torp.

Torp, som til daglig er NRKs ekspertkommentator, mener RBK lenge gjorde en god kamp.

– Det er et resultat begge lag er ok fornøyd med, og det blir uhyre spennende i returkampen, sier han.