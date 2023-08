EU bekrefter forbud mot gummigranulat – nå kan loven vedtas

Forbudet mot salg av gummigranulat kommer i høst. Norge må dermed gjennom en gigantisk omstilling av landets fotballbaner.

Fotballpresident Lise Klaveness, her under fotball-VM i New Zealand, har kjempet for penger til en «grønn omstilling» av kunstgressbaner. Vis mer

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 13:06

I april gikk EU-kommisjonen EU-kommisjonenEt av styringsorganene i EU. Kommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet og Parlamentet, men har også en betydelig egen vedtaksmyndighet (Store norske leksikon). inn for et salgsforbud av gummigranulat med en overgangsperiode på åtte år.

Men saken var ikke helt avgjort.

EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har inntil nylig hatt mulighet til å komme med innvendinger for å endre beslutningen.

– Høringsperioden for mikroplastrestriksjonen gikk ut 5. august. Ettersom Europaparlamentet EuropaparlamentetEUs lovgivende forsamling ved siden av Minsterrådet og Rådet ikke kom med innvendinger, kan kommisjonen nå vedta restriksjonen, opplyser en talsperson for EU-kommisjonen til VG.

Talspersonen opplyser at det forventes at forbudet blir vedtatt i slutten av september – og at det trer i kraft rundt tre uker senere.

Forbudet får store konsekvenser for norsk idrett.

Norges Fotballforbund har foreløpig søkt om 33 millioner kroner til en grønn omstilling av landets fotballbaner.

Totalt kan regningen for rundt 2000 baner komme på hele 10 milliarder, hvis man skal tro NFFs beregninger.

Det innebærer utskifting av kunstgress-systemer og merkostnad for miljøvennlig fyll, drift og bruk.

NFF vedgår at anslagene er usikre.

Det er snakk om et salgsforbud med åtte års overgangsperiode. Det betyr at man må lagre gummigranulat for å kunne drifte baner ut levetiden.

Til tross for forbudet fortsetter NFF å anbefale gummigranulat som fyll i nye kunstgressbaner, fordi alternativene er for dårlige. Den holdningen har NFF fått hard kritikk for.