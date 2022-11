Solbakken refser mediene: – Dere har alle sovet veldig lenge

DUBLIN (VG) Både journalister og fotballfolk fikk kjeft av landslagstrener Ståle Solbakken før landslagstreningen i Dublin onsdag.

SJEF I RØDT: Ståle Solbakken på trening på Aviva stadion i Dublin onsdag. Fra venstre: Jørgen Strand Larsen, Mats Møller Dæhli, Morten Thorsby, Ohikhuaeme Omoijuanfo, Stefan Strandberg og landslagskaptein Martin Ødegaard.

14 minutter siden

Det var en perfekt ramme rundt den siste treningen til det norske landslaget på Aviva stadion i Dublin. Knallblå himmel. Strålende fotballtemperatur midt i november.

Samtidig som Norge skal spille privatkamp mot Irland torsdag, er Lionel Messi og de andre superstjernene arrow-outward-link på plass i Qatar for å spille VM, som starter søndag.

Ståle Solbakken arrow-outward-link mener fotballpolitikere som er på plass i VM nå har en enorm mulighet til å sette fokus på menneskerettigheter og demokrati.

– Lagene som drar må få lov til å ha hovedfokus på å spille og trenerne på å lede laget, men fotballpolitikerne har samtidig en stor mulighet til å ta et standpunkt om hvor mesterskap skal være. Det må være steder som har like rettigheter for alle og hvor alle blir behandlet bra, sier Solbakken onsdag.

KLAR FOR KAMP: Ståle Solbakken på Aviva stadion i Dublin onsdag.

Solbakken møtte irsk og norsk presse før landslagstreningen. Den norske landslagstreneren benyttet anledningen til å refse flere da irske journalister serverte ham en lissepasning i å skyte mot FIFA arrow-outward-link (Det internasjonale fotballforbundet).

– Jeg mener først og fremst at FIFA har vært den største skuffelsen. Omstendighetene rundt at Qatar fikk VM var den største feilen, også mener jeg fotballen ikke har gjort nok og jeg mener journalistene ikke har gjort nok, sier Solbakken.

Les også VM-billett til døden

Det er 12 år siden Qatar ble tildelt fotball-VM arrow-outward-link . 32 nasjoner er med. Bare Danmark kvalifiserte seg fra Norden.

– Jeg mener dere alle har sovet veldig lenge, sier Solbakken.

Han sier videre at det var som om alle plutselig fikk med seg at det er VM i Qatar bare for kort tid siden.

BUDSKAP: Ståle Solbakken hadde på seg en trøye med «Human rights on and off pitch» under VM-kvalifiseringskampen mot Tyrkia i mars 2021.

– Så de første årene etter at VM ble gitt til Qatar, så sov alle mer eller mindre hele verden, både fotballfolk og journalistene, sier Solbakken.

De irske journalistene spurte om Solbakken ville gjort noe for å sende et signal mot FIFA og Qatar om Norge hadde vært kvalifisert til VM og vært der.

– Ja, vi startet det, så åpenbart, svarte Solbakken.

Han viste til blant annet markeringene på t-trøyene, som «Human rights on and off pitch» som Norge brukte under oppvarmingen arrow-outward-link til landskampen mot Tyrkia i 2021.

En spørreundersøkelse gjort for VG viser at én av fem tv-seere over 18 år vil boikotte VM arrow-outward-link . Det overrasker ikke Solbakken som sa dette om boikotten onsdag:

Landslagets Mohamed Elyounoussi mener TV-boikotten sender sterke signaler om at folk bryr seg om det som skjer.

– Jeg syns vi som spillergruppe og fotballforbund har gått foran veldig tidlig med markeringene vi har hatt. Jeg respekterer alle som har sterke meninger, som ønsker å boikotte VM eller se VM, sier Elyounoussi.

Tirsdag ble en dansk journalist stanset da han filmet jobb i VM-landet, det gikk slik:

Det er bestemt at Solbakken ikke drar til Qatar. Landslagstreneren mener det kommer mye rart fra FIFA arrow-outward-link nå noen dager før mesterskapet starter.

– Lederne kommer med meldinger som «la oss spille fotball» og «ikke fokusere på andre ting», og samtidig forsøker de å stanse en krig. Det er litt merkelig kommunikasjon, sier Solbakken.

VG sender fire journalister, to fotografer og en kommentator til Qatar for å dekke VM. Leder for VG-sporten Frode Buanes tar kritikken fra Solbakken til seg.

– I og med at Qatar nå ender opp med å få arrangere et kontroversielt VM, er jeg tilbøyelig til å si meg enig med Solbakken i at også mediene har sovet, sier Frode Buanes.

Lederen for VG-sporten mener likevel at sportsredaksjonen både i VG og i andre mediehus opp mot mesterskapet har gjort en god jobb med å belyse kritikkverdige forhold.

– Trykket mot FIFA og Qatar fra medier, spillere og politikere kommer for seint. Det har vært grasroten i idretten som har gått foran, sier Buanes.