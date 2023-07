Røper Haaland-møte før VM: – Innså hvor stor han var

AUCKLAND (VG) Ada Hegerberg (28) møtte Erling Braut Haaland før avreise til VM. Hun er optimistisk til mesterskapet, men tydelig på at fotballjentene ikke har marginene med seg.

GODT HUMØR: Ada Hegerberg. Her på vei til tirsdagens trening, den nest siste før VM braker i gang. Vis mer





Mandag valgte Erling Braut Haaland å vie oppmerksomhet til Ada Hegerberg og kvinnenes fotball-VM i New Zealand på sine sosiale medier, ved å dele en Nike-reklame om mesterskapet der Hegerberg er med.

Det er i den forbindelse VG spør Hegerberg om hun har fått noen private hilsener fra mannen fra Bryne.

– Jeg har ikke hatt kontakt med Erling, men jeg møtte ham kort på Ullevaal da jeg trente, sier Hegerberg og sikter til Norges pre-camp på Ullevaal stadion før avreise til New Zealand.

Hun ble overrasket over størrelsen på den norske spissen.

– Det var hyggelig å se ham i egen person, og da innså jeg hvor stor han var fysisk, og. Men det var hyggelig, og jeg fikk gratulert ham med en utrolig sesong, sier hun videre.

Både Haaland og Hegerberg er store internasjonale stjerner fra Norge, og begge kan skimte med enorme målstatistikker og meritter.

Det norske landslaget har vært tydelige på at de ikke vil sette seg noe medaljemål i VM denne gangen, og på spørsmål om hvordan det er å finne seg i det, med tanke på posisjonen hun nå har i verden, svarer Hegerberg dette:

– Vi er så avhengige av at et helt lag skal fungere for at vi individuelt skal skinne. Vi er lille Norge, og vi er nødt til å maksimere hvert sekund vi har, sier hun.

Superspissen mener det er viktig å være realistisk.

– Vi har veldig troen på oss selv, selv om vi har forskjellige referanserammer. Vi har ingen marginer med oss, og vi er nødt til å komme ut med brystkassen og jobbe hardt, for ingenting kommer gratis. Det er jeg veldig innforstått med. Jeg briljerer ikke alene, sier Hegerberg.

REALIST: Ada Hegerberg beskriver seg selv som en realist med store ambisjoner. Det mener hun kommer godt med i årets mesterskap. – Man kan drømme stort, men man må vite jobben bak, sier hun. Vis mer

Nest siste treningsøkt i Auckland er gjennomført, og nå retter den norske superspissen blikket mot åpningskampen mot New Zealand.

Åpningskampen i VM spilles torsdag klokken 09.00 norsk tid, og kan ses på NRK eller Viaplay.

Norge har vært ærlige om at målet er å vinne gruppen, og akkurat den målsettingen mener Hegerberg er en grunn til.

– Jeg tror ikke resultatene våre tilsier at vi skal være noe favoritt. Vi er nødt til å være ærlige med hvor vi står til enhver tid. Ut fra det jeg har vært med på dette året her, så synes jeg vi har satt et realistisk mål, sier Hegerberg.

Lagkamerat Guro Reiten mener at årets målsetting har positive fordeler med seg.

LATTERFYLT: Mange smil var å skimte under fotballjentenes trening. Her er Hegerberg med Reiten. Vis mer

– Med tanke på tidligere erfaringer, så kan dette gjøre at man kan slippe ned skuldrene og slappe av litt. Press og forventninger vil alltid være der uansett, men det gir en ro til gruppen, sier Reiten.

Hun gleder seg, og mener at treningskampen mot Portugal ga gode svar.

– Det ga en del trygghet i det vi holder på med, og vi så at det fungerte. Men så spiller man en åpningskamp i VM bare én gang, så det går ikke an å få den følelsen gjenskapt i treningskamp. Men jeg tror vi begynner å bli klare, sier hun.