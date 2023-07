Ekspertens hodebry: Nå forsikrer spilleren at problemet er tatt tak i

AUCKLAND (VG) Særlig én ting mener fotballekspert Carl Erik Torp gjør at Norge blir «fullstendig» avkledd. Det problemet skal ha blitt tatt tak i, skal vi tro Tuva Hansen.

KRISE: Norges forsvarsspill ble satt under en ordentlig prøve da de tapte 8–0 mot England i EM i fjor. Vis mer





NRKs Fotballekspert Carl Erik Torp ser med skepsis på Norges sjanser i VM i New Zealand og Australia – det til tross for at et nytt trenerteam med Hege Riise i spissen har tatt over stafettpinnen etter Norges fadese i fotball-EM i England i fjor.

– Jeg er ikke veldig optimistisk. Jeg føler Norge kan ha mulighet til å overraske, men det er lite som tyder på at man skal det. Med tanke på de svakhetene laget har, så har jeg ingen grunn til å tro at man skal gå langt, sier Torp til VG.

Norge møter vertsnasjon New Zealand i første kamp i gruppespillet i VM. Den spilles klokken 09.00 torsdag norsk tid, og kan sees på NRK eller Viaplay.

BEKYMRET: NRKs fotballekspert Carl Erik Torp skal kommentere åpningskampen mellom Norge og New Zealand. Den mener han Norge må vinne for å ha gode sjanser for avansement. Vis mer

Riise har endret formasjonen til 4–3–3, og tatt tak i utfordringer som gjelder det kollektive spillet etter at Martin Sjögren fikk sparken etter EM.

Likevel har den siste perioden før VM gitt ekstra hodebry for eksperten, og han bruker Spania-kampen på Ibiza i vår som et godt eksempel på de utfordringene laget står overfor.

Der tapte Norge 2–4 mot spanjolene.

– Man blir veldig forsvarende, havner ofte én mot én og må klare seg mye alene selv. Det er helt åpenbart at der er man ikke gode nok, og det er det som skuffer meg mest, sier han.

Han utdyper:

– Man klarer ikke å ha gode avstander og agere som en enhet. Man jobber én og én, plutselig er det en som støter opp, og en som faller av. Man blir treigere, svakere og ikke kjappe nok til å reagere – og man blir fullstendig avkledd, sier Torp.

Er du Norges beste fotballtipper? Bli med i VM-profeten!

Nå forsikrer forsvarsspiller Tuva Hansen at akkurat disse punktene har stått høyt på prioriteringslisten til landslagssjef Hege Riise den siste tiden.

– Vi har fokusert veldig mye på forsvarsbiten og det å jobbe for hverandre. Det handler ikke bare om forsvarsfireren, eller femmeren eventuelt, som skal forsvare seg – det er hele laget, sier Hansen.

Nå deler Hansen hva som forhåpentligvis skal bli suksessformelen i VM:

– Det vi tenker er at én pluss én er tre, at man skal hjelpe hverandre og heller skape to mot én motsatt vei, enn at du skal være alene én mot to. Det har vi fokusert veldig mye på. Så håper jeg at det gjenspeiler seg i kampene, og at man ser det, sier Hansen.

ER IKKE BEKYMRET: Tuva Hansen har fått en god følelse etter pre-campen til Norge. – Vi har kost oss veldig og fasilitene er helt strålende. Vi har ingenting å klage på. Det er ingenting vi kan skylde på hvis det ikke går veien, sier hun. Vis mer

Selv mener hun at laget har tatt større steg enn hun kanskje hadde trodd før inngangen til mesterskapet. Den siste generalprøven mot Portugal ga gode svar.

– Det var veldig gøy å se. Når man alltid trener mot de samme motspillerne, er det ikke alltid det klaffer. Nå har vi spilt mot motstandere man ikke er vant med, og ser at det faktisk fungerer. Det gir en skikkelig godfølelse, og jeg tror det var bra for hele gruppen at vi fikk den og kjente på lagfølelsen, sier Hansen.

– Har du kjent på stresset om at den følelsen ikke skulle komme?

– Nei, men det er ett år siden vi skiftet trenere, og det har vært begrenset med tid. Nå har vi møtt gode nasjoner, og fått øve på det vi skal. Det gir mer trygghet, sier Hansen.