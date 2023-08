Konkurrentene har parkert Norge Fotballpresidenten peker på ett stort problem Hva skjer med de unge jentene våre? «Jentene forsvinner fra oss»

WELLINGTON (Aftenposten): Norsk fotballs forutsetninger er ikke håpløse. Men én lei trend i ungdomsfotballen holder oss tilbake, ifølge NFF-president Lise Klaveness.

VÄSTERÅS, 1995: Da VM-semifinalen var over, feiret de norske spillerne med å krabbe etter hverandre i et stort tog. De hadde vunnet over USA. Nå skulle de ydmyke dem også.

WELLINGTON, 2023: De norske spillerne står hver for seg. Noen med hodet i hendene. Andre med bøyd nakke og tomt blikk. Japan har slått dem ut av VM i åttedelsfinalen.