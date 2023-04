Haaland med sitt 50. målpoeng etter drømmeforarbeid – så ble han tidenes mestscorende

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Bayern München 3–0) Sekunder etter at assistkongen Kevin De Bruyne (31) tasset av banen, tok Erling Braut Haaland (22) rollen som servitør. Like etterpå dukket han opp igjen – og ble historisk.

fullskjerm neste MAKTDEMONSTRASJON: Erling Braut Haaland står med smått utrolige 34 mål på 26 kamper i Champions League. 1 av 4 Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters / NTB

11.04.2023 22:38 Oppdatert 11.04.2023 23:38

– Det er et utrolig resultat, men Bayern kan ødelegge deg, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Samtlige tilskuere som reiste seg på elektriske og regnvåte Etihad så nok for seg at Erling Braut Haaland skulle hamre ballen i mål, men istedenfor å «dryla te» viste nordmannen frem playmakeren i seg.

Med et imponerende overblikk og en følsom pasning, fintet han ut hele Bayern-forsvaret med å løfte ballen på bakre stolpe. Der dukket den 173 centimeter lange portugiseren Bernardo Silva opp og nikket inn 2–0-målet for Manchester City.

– Det var en topp pasning. Han var topp igjen. Han er der hver kamp. Erling har vært fantastisk for oss i det siste, sier Silva til TV 2.

– Erling utvikler seg hele tiden, fortsetter han - og forteller at Pep Guardiola er «krevende» og at en City-spiller må jobbe og gjøre en defensiv jobb også.

Haalands 50. målpoeng for sesongen var kanskje den vakreste ikke-scoringen hans, men få minutter senere gjorde han det han kan best.

Ballen ble nikket inn foran mål, og der dukket Haaland opp og satte inn 3–0-målet for Manchester City. Med sitt ellevte mål i Champions League, scoret han også sitt 45. mål totalt i alle turneringer.

Det har ingen Premier League-spillere klart tidligere. Mohamed Salah (for Liverpool i 17/18) og Ruud van Nistelrooy (for Manchester United i 02/03) stoppet begge på 44, noe storskjermen på Etihad raskt viste for publikum.

Haaland står nå med smått utrolige 34 mål på 26 kamper i Champions League.

Bayern München er det 24. laget Erling Braut Haaland spiller mot denne sesongen. Han har scoret mot 22 av dem. Det var også Haalands sjette mål mot Bayern på de åtte kampene han har spilt mot dem, men først gang han går seirende av banen.

Nordmannen var nære også før pause. Først holdt han på å snappe ballen fra Bayern-keeper Yann Sommer på streken. City-supporterne nærmest bortefansen veivet med norske flagg og ropte «Haaland, Haaland, Haaland», og få minutter senere var han frempå igjen.

Et flott angrep endte hos den norske storscoreren, men istedenfor å bruke to touch og hamre ballen i mål, ble det et for svakt skudd med venstrefoten.

Bedre var avslutningen til lagkamerat Rodri med samme fot, selv om det er midtbaneankerets svakeste. Fra drøyt 20 meters hold klemte han til – så langt opp i vinkelen at Bayerns målvakt ikke nådde bort til tross for at han strakte seg så lang han var.

Så var altså Haaland direkte involvert i både 2–0 og 3–0. Luften gikk litt ut av Bayern München etter Citys tredje mål. Manchester City var i praksis nærmere 4–0 enn Bayern var redusering etter Haalands mål.

– Våre forsvarere og keeper var topp. Det utgjør forskjellen, sier Bernardo Silva til TV 2 etter matchen.

Tirsdagens kamp er den første av to kvartfinalekamper i Champions League. Returoppgjøret spilles på Allianz Arena onsdag om en drøy uke.

– Det smerter, sier Bayerns Joshua Kimmich til Prime.

Tysklands største avis Bild, er imidlertid nådeløs mot Bayern-sjefen:

– Tuchels andre tittel-knock-out, skriver de - med henvisning til at Bayern også er utslått av cupen etter at han overtok.

PS! Inter slo Benfica 2–0 i den andre kvartfinalen tirsdag.