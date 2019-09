14. juli 2018: Et skadeskutt og sykdomsutsatt Fram Larvik tar turen til Nybergsund med kun åtte spillere. Hele sesongen har langtidsskader hjemsøkt klubben. Denne lørdagen er elleve spillere i troppen skadet.

– Det var alvorlige skader også. Brudd, korsbåndsskader og så videre. Det høres jo for dumt ut til å være sant, men det var sant, sier sportslig leder i Fram Larvik, Ørjan Berg Hansen, i dag.

To spillere forlot også klubben før sommeren. Som studenter på politihøgskolen i Stavern hadde de reist i praksis til andre steder i landet.

For å gjennomføre en kamp må man ha minimum syv utespillere på banen. Da to Fram-spillere etter 21 minutter gikk i samme duell og den ene måtte ut med skade, var kampen over.

Fakta: Fram Larviks cupeventyr 1. runde: Fram Larvik – Start (1–0) 2. runde: Fram Larvik – Raufoss (1–1, 4–3 etter straffespark) 3. runde: Fram Larvik – Strømsgodset (2–1) 4. runde: Fram Larvik – Bærum (3–1) Kvartfinale: Ranheim – Fram Larvik (spilles onsdag)

«Norges dummeste fotballklubb»

Skandalen var et faktum. I flere medier raste kritikken mot Fram Larvik. En av de sterkeste kritikerne var Fram-supporter og programleder i Viasats Champions League-sendinger Daniel Høglund.

I et leserinnlegg i Østlandsposten omtalte Høglund Fram Larvik som «Norges dummeste fotballklubb». Som avslutning skrev han:

«Kanskje er det også et tegn på at det begynner å nærme seg slutten for spill i 2. divisjon i Larvik».

– Så feil kan man ta. Det er godt at jeg satte et lite spørsmålstegn ved konklusjonen, sier Høglund i dag og ler godt.

Men Høglund var langt ifra den eneste som tvilte på klubbens fremtid i denne perioden, også innad var det store uroligheter.

– Det var mange som tenkte at det var takk for maten. Vi var bare en liten gruppe som tenkte at vi skulle klare det. Vi var veldig nære det berømte stupet i en periode, forteller Hansen.

Fakta: Fram Larvik * Stiftet 15. januar 1894. * Ble norgesmester i 1912, men en protest gjorde at kampen ble spilt på nytt. Den tapte Fram mot Mercantile fra Oslo. * Seriemester i 1949/1950 etter å slått Fredrikstad i finalen over to kamper. * Trenes av Roger Iversen. * Kjemper i toppen av 2. divisjon avdeling 2. Ligger i øyeblikket på tredjeplass bak Åsane og Grorud. * Spiller sine hjemmekamper i Framparken.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Den enorme snuoperasjonen

All kritikken vekket noe i Hansen og flere av ildsjelene rundt klubben.

– På en måte var det veldig tøft å stå i det, men samtidig går det en liten «faen» i deg. Man blåste i alt som ble skrevet og sagt. Så var det bare å «gønne på» med et omtrent nytt lag, forteller han.

Jo da, det ble noen tap også etter Nybergsund-kampen. Men så begynte Fram Larvik plutselig å vinne flere kamper på rad. På nærmest mirakuløst vis berget de plassen på Norges tredje øverste nivå.

Oppturen har bare fortsatt i 2019. Nå kjemper klubben om opprykk til 1. divisjon, og er klare for kvartfinale i cupen mot Ranheim. Suksessen har også vekket fotballbyen Larvik.

Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

På hjemmekampene har publikumstallet ligget rundt 900 personer. De siste dagene har også en av de lokale blomsterbutikkene holdt stengt for å ta turen til Ranheimsfjæra. Dit skal også Høglund.

– Hadde det kollidert med Champions League-uke, så vet jeg ikke hva jeg ville gjort. Da måtte jeg kanskje meldt meg syk, sier han lattermildt.

Fra åtte til luksusproblem

I dag er Høglund full av lovord om det Hansen og resten av Fram Larvik har klart å skape på kort tid. Men er det nok til å gjennomføre nok en cupbombe?

– Kan du slå Godset, så kan du slå Ranheim. Vi har hatt en positiv kurve hele sommeren og scorer bra med mål. Det skal veldig mye til, men det er ikke umulig, sier Høglund.

– Vi har alt å vinne. Jeg kjenner guttene såpass godt at jeg tror ikke det er så mange som er nervøse før kampen. De gleder seg veldig til å spille en kvartfinale, noe sannsynligvis de fleste ikke får være med på igjen, sier Hansen.

– Og hvor mange spillere har dere klare til kampen?

– Hele troppen sendes til Trondheim, men den er for stor til at alle kan være med i selve kampen. Det er nesten et luksusproblem, avslutter Hansen.

Mye kan skje i fotballen i løpet av ett år.