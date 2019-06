Til daglig er han radiovert og spiller for Bryne. Mandag skapte han og lagkameratene trøbbel for Norge

Færøyene-Norge 0–2

TÓRSHAVN: – Det er utrolig skuffende. Det var ikke så mange som hadde forventet at vi vant denne kampen her, men vi håpet jo selv på et godt resultat, sa Baldvinsson etter tapet mot Norge.

Lagkameratene hans hadde flere store muligheter mot Norge. Midtstopper Odmar Færö var bare centimeter unna å utligne til 1–1 da han headet i stolpen etter et hjørnespark.

Istedenfor headet Bjørn Maars Johnsen inn 2–0 for Norge drøye ti minutter før dommeren blåste av.

– Følelsen i garderoben er at vi er veldig skuffet over at vi ikke får poeng ut av den kampen her, sa Baldvinsson.

Fornøyd med forberedelsene

Færøyingen, som har vokst opp i Norge, spiller til vanlig for Bryne i 2.-divisjon. I tillegg er han programleder i Jærradioen.

Kampen mot Norge var noe han hadde sett frem til lenge. Norge slet i store perioder mot Baldvinsson og lagkameratene hans.

– Jeg synes vi hadde gjort et godt forarbeid med tanke på hva de kommer med. Vi fikk lukket dem ute ganske greit. Det kommer selvfølgelig noen innlegg – det er vanskelig å forsvare seg mot Maars Johnsen som er høy, men jeg synes vi klarte oss bra.

Brynes forsvarsspiller fullførte kampen for hjemmelaget.

– Dette er på en måte litt typisk oss – det at vi gjør det bra, men sitter igjen med null poeng.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Håndterte Ødegaard greit

Færøyene ligger nederst i Norges kvalifiseringsgruppe, med null poeng. På fredag ble det tap 1–4 mot Spania. Da drepte ikke Spania kampen for alvor før de satte inn det siste målet etter 71 minutter.

– I perioder mot Spania var vi nær 2-3, men det er jo klart at er mye bedre enn oss. I dag synes jeg faktisk det var ganske jevnt, selv om Norge hadde mer ball.

På tross av seier måtte Norge tåle litt kritikk for selve prestasjonen. Tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen var lite fornøyd med Norges førsteomgang.

– Dette er meget skuffende. Offensivt og defensivt. Vi har skapt for lite, det er ikke nok mot et lag som dette, sa «Drillo» i TV 2s studio.

Baldvinsson ønsket å fokusere på eget lags prestasjon – og hvordan Færøyene gjorde det vanskelig for Norge.

– Vi hadde fokus både Sander Berge, som vi vet er veldig god og driver godt opp i banen, og ikke minst Martin Ødegaard. Han er flink til å komme inn i banen og skape ubalanse. Det synes jeg vi håndterte greit.