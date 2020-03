Ønsker å forlenge overgangsvinduet i Norge

Saken oppdateres.

Det er VG som omtaler nyheten.

Opprinnelig strekker det norske overgangsvinduet seg fra 9. januar til 1. april. På grunn av utsettelser og den kaotiske situasjonen forårsaket av koronaviruset, ser man nå grunn til å ta grep.

– Ja, vi ønsker å utvide vinduet, og dette er tatt opp med Fifa, sier direktør i NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn til VG.

Lise Åserud, NTB scanpix

Det er Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som godkjenner lengden på overgangsvinduene i forskjellige land. NFF har ikke gitt et konkret forslag om hvor lenge vinduet bør forlenges.

Toppfotballen i Norge er utsatt frem til 15. april. Først da kan klubbene få lov til å spille treningskamper. Seriestarten i Eliteserien er flyttet til starten av mai.

– Det viktigste for oss nå er å være med å ta ansvar for den situasjonen Norge er i, men jeg tenker at det er bra at NFF jobber med dette, sier Branns sportslige leder Rune Soltvedt til avisen.