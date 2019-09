Landslagssjefen tror han har funnet løsningen på Norges største problem

7. juni klokken 22.35: Martin Ødegaard synker sammen på gressteppet på Ullevaal stadion. Han tar hendene til ansiktet. Rundt ham ser lagkameratene tomt ut i Oslo-kvelden. Nok en gang har Norge rotet bort en komfortabel 2–0-ledelse i sluttminuttene. Denne gang mot Romania.

Etter kampen etterlyste Joshua King mer kynisme i det norske laget.

– Vi burde lært mot Sverige, så skjedde det samme mot Romania. Jeg håper virkelig at vi har lært nå, som lag. At når vi leder, trenger vi ikke stresse like mye. Vi kan ha mer is i magen, sier King til Aftenposten før en ny kamp på Ullevaal.

Torsdag kveld kommer Malta på besøk. Et lag Norge bør, må og skal slå i EM-kvalifiseringen

– Nå er det så enkelt som at vi må slå de vi skal slå. Så har vi kanskje råd til å tape mot Spania, så blir det to finaler mot Sverige og Romania, sier kaptein Stefan Johansen.

Brukt mye tid på forsvarsspill

Den første «finalen» kommer på Friends Arena mot Sverige allerede på søndag. Tirsdag gjennomførte landslaget det Lagerbäck omtaler som den eneste «skikkelige» treningen på den korte samlingen. Mellom de to kampene får laget kun tid til rehabiliteringstrening.

Normalt sett foran en kamp mot antatt dårligere motstand, ville man fokusert på det offensive spillet. Men samlingen har i stor grad handlet om forsvarsspill, og hvordan man skal unngå igjen å miste en ledelse.

– Vi har også brukt ganske mye tid av det på lagmøtene. De har fått sett klipp og fått beskjed om at vi ble for offensive. Vi har pratet om at vi må bli mye smartere med tanke på resultatet, sier Lagerbäck.

King tror det er vanskelig å trene på å holde på en ledelse. Han mener at det sitter mellom ørene på spillerne.

– Vi har tapt fire poeng, ikke på kvalitet, men på mentaliteten og å være smartere oppe i hodet. Det er ikke noe som må trenes på, det er bare en annen tankegang, sier King.

Om Norge hadde stått imot i de to kampene, ville vi ha vært på annenplass i gruppen med ni poeng. Med fem poeng og fjerdeplass er Norge i en helt annen situasjon enn det vi kunne vært.

– Vi har satt oss selv i en mye verre posisjon enn det vi burde ha vært i. Trenerteamet og spillere føler også at vi har kastet bort fire poeng på de to kampene, bemerker Johansen.

Ber erfarne spillere stå frem

For at man ikke skal tape poeng på den samme måten igjen, har Lagerbäck også satt seg ned med flere av de mer erfarne spillerne.

– Det vi har gjort konkret er at jeg har pratet litt ekstra noen i laget, slik at de skal kjenne dette ansvaret tydelig på banen.

Denne gruppen med spillere har også i oppgave å oppsøke sidelinjen. Lagerbäck har gjentatte ganger fortalt at det til tider har vært vanskelig å kommunisere beskjeder fra sidelinjen og ut til spillerne på banen.

– Det er veldig vanskelig å kommunisere. Det er et problem med fotball. Du må få noen ut til sidelinjen, sier han.

Dermed skal du ikke bli overrasket om en eller flere oppsøker benken om det i kveld står 2–0 til Norge over Malta og det gjenstår ti minutter.