Det opplyser FK Haugesund i en pressemelding mandag. Wadji testet positivt på mofin, som er forbudt.

Wadji har forklart at han tok medisin mot diaré i forkant av eliteseriekampen mot Kristiansund i mai. Det skal ha vært årsaken til den positive prøven.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har besluttet å ilegge Wadji 14 måneders utelukkelse regnet fra datoen den positive prøven ble avgitt.

«Dette innebærer at han kan være tilbake i organisert trening fra 19. mai 2020 og delta i konkurranser (spille kamper) fra 19. juli 2020», skriver FKHG.

Medisinen ble kjøpt av Wadjis kone i deres hjemland Senegal.

Mener dommen er for streng

Hans advokat, Trond Jarle Bachmann, sier følgende i pressemeldingen: at han og klienten opplever dommen som «meget streng».

– Vi registrerer at Påtalenemnda har lagt Wadjis forklaring og erkjennelse til grunn for sin avgjørelse og konkludert med at han bare har utvist ubetydelig skyld ved inntaket av de morfinholdige tablettene. Vi registrerer også at Påtalenemnda finner det bevist at Wadji ikke hadde til hensikt å få en prestasjonsfremmende effekt av bruken av tablettene, som vi mener derimot hadde en prestasjonshemmende effekt.

Han og klienten opplever derfor dommen som «meget streng».

– Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF.

Wadji har nå 14 dager på seg til å bestemme seg for om han vil godta avgjørelsen eller om saken skal behandles av NIFS domsutvalg.

Fakta: Ibrahima Wadji Født: 5. mai 1995 Nasjonalitet: Senegalesisk Posisjon på banen: Spiss Klubb: FK Haugesund Tidligere klubber: Molde, Gaziantep BB, Mbour PC. Aktuell: Er ilagt 14 måneders utestengelse av Påtalenemnda i Antidoping Norge etter å ha avlagt positiv dopingprøve. Kan anken straffen til Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Dette sier Påtalenemnda

Påtalenemnda i Antidoping Norge har besluttet å ilegge Wadji 14 måneders utelukkelse regnet fra datoen den positive prøven ble avgitt. Nemndas leder Katharina Rise vil overfor NTB ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for at man landet på 14 måneders utestengelse.

– Jeg går ikke inn i våre vurderinger, men det blir en helhetsvurdering ut fra all informasjon vi har i saken sammenholdt med praksis som er knyttet opp mot det regelbruddet han nå er dømt for å ha begått, sier hun.

Påtalenemnda kom samtidig til at det ikke er bevist at Wadji tok det forbudte stoffet i prestasjonsfremmende øyemed.

– Vi har kommet til at han har utvist det vi kaller ubetydelig skyld. Han har ikke utvist det vi kaller fortsett, eller at han har vært kvalifisert klanderverdig i sin opptreden, sier Rise til NTB.

– Trist sak

Leiv Helge Kaldheim er styreleder i FK Haugesund. Han er glad for at saken endelig har fått en avgjørelse.

– Dette er først og fremst en trist sak for både Wadji og klubben. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig har det vært viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie slik at de er blitt godt ivaretatt, sier Kaldheim.

24-åringen ble lånt ut til Haugesund av Molde i fjor sommer før overgangen ble gjort permanent i vinter.

Saken oppdateres.