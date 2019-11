– Det blir rart, men jeg har funnet meg i det, har innsett at det blir sånn, sier rekordmannen til Aftenbladet etter at han har gjennomført sin kamp nummer 553 og gått til topps på Vikings ærverdige adelskalender med to kamper mer enn legenden Svein Kvia.

2–2 mot Rosenborg søndag kveld markerer slutten for 34-åringen som satte pris på at han fikk de siste minuttene på banen som kaptein da Zlatko Tripic overlot ham armbindet.