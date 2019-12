Viking-spillerne dropper fest – gir 25.000 til veldedighet

Vanligvis avslutter et fotballag sesongen med å reise vekk på en såkalt bot-tur. Det gjør de for penger de har samlet inn av hverandre gjennom lagets eget botsystem.

Viking er intet unntak. Tar du et unødvendig gult kort, glemmer igjen ting eller stiller i feil antrekk ved reise, så vanker det bøter.

I Viking er det kvartetten Fredrik Torsteinbø, Tommy Høiland, Iven Austbø og Zlatko Tripic som holder en hard hånd over innsamlingen.

Men i år blir det ingen bot-tur i Viking. Selv om det sitter langt inne å avlyse en slik tur, har Viking mer enn god nok grunn: Laget skal i stedet spille cupfinale på Ullevaal.

Det kommer barneavdelingen på sjukehuset i Stavanger til gode. Spillerne gir 25.000 kroner av sin botkasse slik at barneavdelingen skal få frisket opp og dekorert en vegg i en av gangene.

– Fine folk

– Vi gir alltid vekk litt til veldedighet, og i år foreslo jeg at vi kunne gi til barneavdelingen på sjukehuset. Jeg var der med sønnen min i en uke, og du kunne se at det var litt gammelt der. Det er mye fine folk som jobber der, så da synes vi det er en fin ting å gjøre. Og det skulle bare mangle. Vi har det godt og det er fint å kunne dele, sier Fredrik Torsteinbø i Aftenbladet.

Mens spillerne gir 25.000 kroner, gir Viking som klubb det samme.

Spillernes initiativ gleder Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen.

– Dette setter jeg stor pris på. Det viser hvordan spillerne tenker og at de bryr seg om andre enn seg selv. Det er rørende og flott, sier Henningsen.

Etter planen skulle årets bot-tur bestilles etter semifinalen i cupen. For å få med så mange som mulig ble cupfinalehelgen satt som dato. Men da Ranheim ble slått på SR-Bank Arena 30. oktober, var det bare å skrinlegge alle planer om en utenlandstur med fest og moro.

Nye festmuligheter

– Det var uendelig mye viktigere for oss å komme til cupfinalen enn at spillerne skulle få reise på bot-tur. Tenk hvis vi vinner på søndag, da kan vi feire alle sammen, sier Henningsen.

Som mener spillernes gest føyer seg inn i rekken av en god kultur i Jåttåvågen.

– Vi snakker ofte om at Viking skal bety mest mulig for flest mulig, og dette føyer seg inn i rekken av et tankesett og en kultur som vi er i ferd med å utvikle. Det er et privilegium å få være en del av dette, sier Viking-sjefen.

I stedet for en lagtur, samlet spillerne seg til en felles lagmiddag.

– En bot-tur er noe for seg selv. Men vi kom aldri så langt som til planleggingen. Og det er helt greit, jeg velger cupfinale foran en bot-tur. Og så fikk vi gitt vekk litt til veldedighet, det er fint, sier Kristoffer Løkberg.