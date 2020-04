– Det begynner å bli bedre. Jeg er ikke hundre prosent, men det er bedre.

Det har nå gått over ett år siden Adeleke Akinyemi brakk ankelen i serieåpningen mot Aalesund. Siden den gang har mye skjedd, men det eneste konstante har vært at nigerianeren ikke har vært å se på banen for Start. Til nå.