Erling Moe og MFK leder Eliteserien, tre poeng foran Bodø/Glimt. Poenget bak Glimt, vaker Odd. Begge lag har to kamper mindre spilt, og kan potensielt passere Molde med seier i kampene de har til gode.

Moe sier han ikke er overraska over at Dag-Eilev Fagermos menn har blanda seg inn i toppen, og at han forventer en tøff batalje på Skagerak arena fredag kveld.