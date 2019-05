Slik skal landslaget takle alle spørsmålene om Ada Hegerberg i VM

ULLEVAAL STADION: – Det ble for høyt tempo. Det er mange her som vil litt for mye.

Landslagssjef Martin Sjögren smiler litt. Siste etappe av VM-forberedelsene er i gang for det norske landslaget. Denne uken har de tre økter på Ullevaal stadion. Onsdag var det angrepsspill som sto på programmet. Lysten på å vise seg frem før mesterskapet i Frankrike var så sterk at tempoet ble litt for høyt til at ferdighetene hang med.

Samtidig som de røde, hvite og blå gjør alt de kan for å være så klare som mulig før mesterskapet, fortsetter Ada Hegerberg å hente hjem prestisjetunge priser.

Onsdag ble det kjent at BBCs seere har kåret henne til verdens beste spiller. Sist helg scoret hun tre ganger da Lyon vant sin fjerde strake Champions League-tittel. I fjor ble hun historiens første kvinnelige vinner av den prestisjetunge Gullballen.

Fakta: Norge i fotball-VM GRUPPESPILLET 8/6: Nigeria (i Reims) 12/6: Frankrike (i Nice) 17/6: Sør-Korea (i Reims) De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av seks) går til åttendedelsfinale. Finalen spilles søndag 7/7 på Stade de Lyon, bronsekampen dagen før i Nice. GRUPPENE A: Frankrike, Sør-Korea, Norge, Nigeria. B: Tyskland, Kina, Spania, Sør-Afrika. C: Australia, Italia, Brasil, Jamaica. D: England, Skottland, Argentina, Japan. E: Canada, Kamerun, New Zealand, Nederland. F: USA, Thailand, Chile, Sverige. X

Har egen plan

BBC-kåringen er samme utmerkelsen som måldronningen fikk for to år siden. Da var hun sammen med laget og forberedte seg til EM i Nederland. Etter fiaskoen med null norske mål og null poeng sa hun takk for seg. Hun er fortsatt ikke tilbake.

Det er det blitt skrevet hundrevis av artikler om, og det er all grunn til å tro at spørsmålene kommer til å hagle igjen når det norske laget møter den franske og den internasjonale pressen i Frankrike.

Landslagssjef Martin Sjögren sier landslaget har en plan for hvordan de skal håndtere de mange henvendelsene som trolig vil komme.

– Vi har jo mediestrategier for en rekke ulike saker. Dette er en av dem. Alt som er eksterne faktorer, og dette kan man jo virkelig si at er en av dem, skal vi legge så lite energi på som mulig. For at vi skal prestere på et bra nivå, må vi fokusere på det som er gunstig for oss. Vi har en klar strategi om alt det som ikke driver oss fremover, sier Sjögren.

– Er minimalt påvirket

Han peker på at spillergruppen har levd med dette som en mediesak i snart to år. Han mener spillerne har håndtert det på en veldig god måte.

– De er minimalt påvirket av det. Det hører jo ikke til blant de tingene som vi skal ha fokus på i VM. Vi er fullt klar over at det fortsatt kommer til å være en sak, men vi kommer til å håndtere det på den måten vi har gjort til nå.

Det er Terje Skeie som er medieansvarlig for landslaget under VM. Han forteller at laget på den første dagen av samlingen hadde et møte hvor de var innom en rekke ulike temaer. Mediehåndteringen var ett av dem. Der var de tydelige på at nå når det er VM, så er det kun der fokuset skal være.

– Samtidig er vi klar over hvordan mediene er, og at det kan komme spørsmål om det som ikke handler om våre oppgaver, sier Skeie.

Aftenposten har fått flere spørsmål

Å gå inn i et mesterskap handler i stor grad om å gå inn i en boble. Et VM kan bli det største i karrieren for en spiller.

– Den konkrete saken er de godt vant med. De ønsker ikke å bruke energi på det nå under VM. Det gjelder ellers også. Så er de forberedt på at spørsmålene kommer, sier Skeie.

– Det kan vel bli ekstra mange spørsmål siden det er i Frankrike?

– Absolutt, og det skjønner de selv også. Det endrer imidlertid ikke på innstillingen de har til saken.

Aftenposten har allerede fått flere spørsmål fra utenlandske journalister om Ada Hegerbergs forhold til det norske landslaget.

Mjelde: Tror begge parter føler det sånn

Men landslagskaptein Maren Mjelde er ikke bekymret for spørsmålene som kommer

– Jeg føler vi er flinke til å holde fokus på dem som er her nå. Vi har vært gjennom det flere ganger. Sånn er det bare. Det må vi bare akseptere og tenke at vi er der for å prestere for Norge.

– En del spillere har virket noe lei av alle spørsmålene om Hegerberg. Er du redd for at det skal stjele energi?

– Vi må selvfølgelig være bevisste på at det ikke skal få stjele energi fra oss. Jeg tror begge parter føler det på samme måte. Vi vil holde fokus på det vi kan gjøre noe med, og det er å prestere for Norge i VM.