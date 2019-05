Ulfstind-Ramfjord: 4–5 (2–0)

Daniel Mortensen hadde tilsynelatende fullført comebacket for Ramfjord borte mot Ulfstind i 5.-divisjon da han satte inn Ramfjords fjerde scoring tretten minutter før full tid, etter at Ulfstind hadde ledet både 2–0, etter to scoringer på overtid i førsteomgang, og 3–1.