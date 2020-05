– Jeg er imponert over oss selv, som i denne krisesituasjonen har klart å tegne en avtale med millionverdi for de to neste årene, sier Ranheim-leder Frank Lidahl.

Siden koronapandemien traff landet i mars, har Ranheim toppfotball jobbet knallhardt for å stå best mulig rustet for de kommende årene.