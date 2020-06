Sørloths klubb utestengt fra europeiske turneringer

Uefa straffer klubben for ikke å ha innfridd pålagte regnskapsmål. De stammer fra en tidligere inngått avtale om betingelser for å unngå sanksjoner for brudd på regelverket om økonomisk fair play (FFP).

Trabzonspor topper tabellen i tyrkisk eliteserie på bedre målforskjell enn Basaksehir før serien neste uke sparkes i gang igjen etter koronaviruspausen.

Utelukkelsen gjøres gjeldende dersom Trabzonspor kvalifiserer seg til en av Uefas klubbturneringer en av de to neste sesongene. Det betyr at Trabzonspor ikke får delta i mesterligaen eller Europaligaen kommende sesong.

Manchester City er tidligere blitt utelukket fra europacupene for brudd på FFP-reglementet, men den engelske klubben har anket straffen til Idrettens voldgiftsrett (CAS), som skal avholde en høring i saken neste uke.