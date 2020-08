8852 dager senere møtes de til ny stjerneduell

Fotballverden har opplevd mer prestisjetunge trenerdueller. Men for oss nordmenn blir det ikke større enn «Sol» mot «Sol» i en kvartfinale i Europa-cupen.

16. mai 1996: Lillestrøm-strategen Ståle Solbakken og Molde-stjerneskuddet Ole Gunnar Solskjær takket hverandre for toppkampen som endte 0–0 for snart et kvart århundre siden. STIG OVE VOLL

Landsmoder Gro Harlem Brundtland styrte fortsatt Norge, rapperen Eminem ga ut sitt første album Infinite og på den tiden visste vi ikke hva SMS var. Vi sendte faks til hverandre.

Ståle Solbakken hadde fortsatt fyldig lugg, hos Ole Gunnar Solskjær var det hverken rynker eller grå hårstrå.

Lillestrøms nummer 10 og Moldes nummer 10 tok hverandre høflig i hånden etter møtet mellom serielederen og tabelltreeren 16. mai 1996.

De var begge like skuffet.

For Eliteseriens stjerneduell på gamle Molde stadion for nesten et kvart århundre siden endte 0–0.

Lite visste de da at det var siste gangen de skulle spille mot hverandre i en fotballkamp av stor betydning.

Og like lite visste «Sol» og «Sol» at de et kvart århundre senere skulle ta plass på hver sin trenerbenk i en kvartfinale i Europa-cupen.

Fakta Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973 Klubber som spiller: Clausenengen, Molde, Manchester United Klubber som trener: Molde, Cardiff, Manchester United A-landskamper: 67 (23 mål) Meritter som spiller: Vant Champions League, seks Premier League-titler og FA-cupen to ganger for Manchester United. Meritter som trener: To seriegull og ett cupgull med Molde Vis mer

Fakta Ståle Solbakken Født: 27. februar 1968 Klubber som spiller: Grue, HamKam, Lillestrøm, Wimbledon, Aalborg, København Klubber som trener: HamKam, København, Köln, Wolverhampton. A-landskamper: 58 (9 mål) Meritter som spiller: Seriemester med Aalborg og København Meritter som trener: Åtte seriegull og fire cupgull København Vis mer

Både Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær scoret i 5–0-kampen hjemme mot Aserbajdsjan i juni 1996. En måned senere ble Solskjær solgt til Manchester United, mens Solbakken spilte to år til i Lillestrøm. Erik Johansen, NTB scanpix

«Ble sett på som skiløpere»

8852 dager etter at de takket hverandre for kampen i Molde, møtes de til ny stjerneduell.

Ole Gunnar Solskjær leder Manchester United mot Ståle Solbakkens FC København på Rheinenergiestadion i Köln mandag kveld.

90 minutter avgjør hvilken norsk trener som leder et fotballag i en semifinale i Europa.

For oss nordmenn blir det ikke mye større enn det.

Vi er blitt latterliggjort og skjelt ut. Vi er blitt sett på som fjellaper og nisser. I tur og orden ble norske fotballtrenere fjernet fra viktige fotball-jobber i Europa, det vet Solbakken og Solskjær alt om.

Solbakken innrømmet selv i et VG-intervju i 2014 at naive norske fotballtrenere ble sett på som skiløpere i utlandet.

Men seks år senere, etter mye oppmerksomhet i utlandet rundt de store stjerneskuddene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, har det snudd også for trenerne.

Toppidretten gir og toppidretten tar, det pleier som regel å jevne seg ut over tid.

Åge Hareide ledet Malmö til Champions League to ganger, samt Danmark til både VM og et EM det foreløpig ikke er blitt noe av.

Ole Gunnar Solskjær fikk toppjobben i Manchester United.

Og nesten et tiår etter at Solbakken toppet sin trenerkarriere med å lede det danske hovedstadslaget i åttendedelsfinale mot Chelsea i Champions League, er jammen hedmarkingen tilbake på den største scenen i Europa med sitt FC København-lag.

Det er bra for den norske trenerstanden. Det er bra for all norsk fotball.

Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen i forrige ukes Europa League-kamp mot LASK Linz. Dave Thompson, AP

Ståle Solbakken på sidelinjen mot tyrkiske Istanbul Basaksehir sist uke. RITZAU SCANPIX

Den største duellen

Så er spørsmålet: Hvilken norsk trenerduell er størst?

Henning Berg har møtt Ronny Deila i siste kvalik-runde til Champions League.

Åge Hareide har også møtt Deila i CL-kvalik.

Mens Rosenborgs Per-Mathias Høgmo møtte Olympiakos’ Trond Sollied i Champions Leagues gruppespill i 2005.

Jeg rangerer likevel kveldens duell i Köln som den største.

Fordi det er i utslagsrundene og to kamper unna en pokal.

Fordi den ene treneren leder det mange mener er verdens største fotballklubb.

Det ironiske her er at det for et kvart århundre siden var utenkelig at Solskjær skulle bli trener. I hvert fall på dette nivået.

Da landslagskameratene midt på 90-tallet så en engasjert Solbakken diskutere taktikk og spillestil rundt middagsbordet, skjønte de at han hadde en trenerkarriere foran seg.

Men det var de færreste på det samme landslaget som trodde Solskjær skulle stake ut samme kurs. Lagkamerater diskuterte fotball med ham, de så at han var fotballsmart, men gutten selv påpekte at han aldri skulle bli trener. Han likte ikke rampelyset.

– Dette kommer til å endre seg. Du vil få lyst til å bli trener en dag, sa en av lagkameratene på rommet under samling.

– Hahaha. Det skjer aldri, svarte Solskjær.

Ståle Solbakken ankom Gullballen-utdelingen i Den Norske Opera i 2009 sammen med Ole Gunnar Solskjærs kone Silje, tett fulgt av Solskjær selv og Solbakkens kone Anniken. Heiko Junge / Scanpix

Nedrykk og sparken

Men det endret seg mot slutten av karrieren. Solskjær ville likevel bli trener.

Etter solide år med tre titler på tre år i Molde, innhentet virkeligheten nordmøringen i Premier League-klubben Cardiff.

Det ble nedrykk og Solskjær fikk sparken i den walisiske klubben. Han hadde sine tunge stunder også i sin andre periode i Molde, blant annet var det supportere som ønsket ham sparket. Men ting løste seg. Etter en eventyrlig start som vikar etter sjokkovergangen til Manchester United, ble nedturen brå og vond.

47-åringen snudde motgangen, sikret Champions League-billett med tredjeplass i ligaen og kjemper nå om å vinne sitt første trofé med klubben.

Solskjær ble også forrige sesong den første nordmann som har vært manager i engelsk fotball gjennom en hel sesong.

Solbakken har hatt sine oppturer og nedturer i to perioder i København. Det ble fem seriegull og avansement i Champions League, før han dro til Köln og Wolverhampton – der han fikk sparken begge steder.

Tre seriegull er det blitt i periode to, men det irriterer nordmannen grenseløst at Midtjylland vant årets seriegull.

Nå kjemper 52-åringen ironisk nok om en semifinaleplass i Europa på nøytral grunn på sin gamle hjemmebane i Köln.

Og hvem vet, hvis man legger bort sannsynlige teorier kan Solbakken møte Wolverhampton i Europa League-semifinalen.

Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær i aksjon under en landslagstrening i 1999. Knut Fjeldstad, NTB scanpix

Likheter og ulikheter

Solbakken og Solskjær beskrives som kloke og oppegående trenere. De har god oversikt over både nasjonal og internasjonal fotball, og etterhvert som de har modnet i trenerrollen har de blitt flinkere til å tilpasse spillet.

I starten av karrieren var Solskjær svært offensivt anlagt. Men han har justert seg.

Det samme har Solbakken, han har åpnet opp for mer frihet i angrep. Hedmarkingen skjønte at han måtte ha et bredere spekter, spesielt i Europa.

Begge har sett at de har måtte endre seg, bli mer pragmatiske. Begge har vært flinke til å søke ny kunnskap og verktøy som kan hjelpe dem til å bli enda større vinnere.

De to nordmennene er flinke med mennesker. De ser spillerne rett i øynene når de snakker, de evner å se spillerne som trenger å bli sett.

Men de har også ulikheter.

Solskjær er langt mer rolig enn Solbakken på benken.

Men Solskjær er ikke stille og rolig i garderoben. Han skal være meget tydelig når det kreves. Solskjær er ikke noen søndagsskolegutt, også han kan kynismens spill.

United-manageren er flinkere til å skjule temperamentet enn Solbakken.

For vi har jo sett Solbakken miste det helt, for eksempel den episke klinsjen han hadde med Barcelona-trener Pep Guardiola etter en Champions League-kamp høsten 2010. Solbakken er ikke like kontrollert som sin tidligere landslagskamerat.

Han er mer rastløs i kroppsspråket.

Brenner for barnefotballen

Begge er ansett som fornuftige mennesker med klare tanker om hvordan fremtidens fotballspillere skal formes.

Solbakken og Solskjær jobber på toppen, men er svært engasjert i det som skjer i bredden. Selv om det ligger X antall millioner i potten i Köln i kveld, har de en sunn og jordnær tilnærming til fotballen.

Høsten 2017 stilte de i intervju med Aftenposten etter et seminar om barnefotball i Oslo.

Solbakken fryktet at for tidlig selektering og spesialisering gjør for mange tenåringer mette, utbrente og leie.

– Faren er at du skaper flere vinnere og flere tapere i ung alder, og at for mange dermed føler at de har hatt en lang karriere før de i det hele tatt har begynt, sa han i intervjuet.

Solskjær sa at han var glad han aldri var en del av et akademi da han var yngre. At det ikke var gitt at han ville blitt toppspiller med dagens krav i ungdomsfotballen.

Verdens mest kjente nordmann var avhengig av trygghet og mestring.

Det fungerte for han. Da kan det fungere for andre også.

Deltok i Chelsea-oppladningen

De ble venner i løpet av tiden sammen på landslaget og har bevart det forholdet i årene etter aktive karrierer. I februar 2011 fikk København-treneren besøk av Molde-treneren i oppladningen til Champions League-kampen mot Chelsea.

Solskjær ville lære av sin venn og deltok i fullt København-antrekk dagen før kampen. Noe det ble store medieoppslag ut av.

Men fra klokken 21.00 på Rheinenergiestadion legges vennskapet til side i 90 minutter.

Vinneren vil være et steg nærmere en historisk norsk triumf i Europa.

Manchester United-København, TV2 kl. 21.00