Birger Meling klar for klubb i fransk toppdivisjon

Birger Meling er klar for den franske klubben Nimes. 25-åringen har skrevet under på en treårsavtale med klubben som ble nummer 18 i Ligue 1 sist sesong.

Birger Meling avsluttet RBK-karrieren med rødt kort mot Bodø/Glimt. Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB

6. juli 2020 11:37 Sist oppdatert nå nettopp

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet, men mandag formiddag bekreftet den franske klubben Nimes Olympique at Birger Meling er klar for klubben. Meling besto den medisinske testen mandag morgen.

Klubben skriver på sin egen hjemmeside at Meling har signert kontrakt til juni 2023.

Slik blir Birger Meling introdusert på Nimes egen Instagram-konto mandag formiddag. Instagram

Meling startet to kamper og fikk ett innhopp i 2020-sesongen for Rosenborg. I sin siste kamp for trønderne fikk han direkte rødt kort etter en tøff takling på Bodø/Glimts Jens Petter Hauge.

To seriegull med RBK

I RBK ble det to seriegull og et cupgull på 129 kamper fra han signerte for klubben i februar 2017. Han har også elleve landskamper for Norge.

Nimes ble nummer 18 i Ligue 1 sist sesong.

Det var akkurat nok til å beholde plassen foran Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse, som begge rykket ned da den franske ligaen valgte å avslutte sesongen som følge av koronaviruset.

