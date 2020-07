Start-backen kan signeres gratis av andre klubber. Dette sier han om egen framtid

Eirik Wichnes kontrakt går ut 2020. Start er i dialog med backen, og trener Joey Hardarson håper å få beholde en av sine viktigste spillere.

Eirik Wichne i duell med Vikings Veton Berisha i forrige serierunde. Tor Erik Schrøder

Nå nettopp

– Det er ikke noe nytt per dags dato. Vi har en dialog med klubben og den er fin. Mer enn det kan jeg ikke si, sier Eirik Wichne.

– Du har et tilbud fra Start?

– Vi er i dialog.

Det svarer Eirik Wichne på hvordan situasjonen er for hans del i Start per dags dato. Med kontrakt ut året kan Wichne nå signeres av andre klubber uten at Start mottar overgangssum.

En spiller som er blant de første på blokka til Start-trener Joey Hardarson når laget skal settes opp – også mot Sarpsborg 08 kommende søndag. Wichne har gjort høyrebacken til sin, men nå er framtida i Start enn så lenge usikker.

Les også Start vil ha flere tilskuere på Sør Arena: – Tror vi fint kunne håndtert 3000–4000

– Ikke noe konkret

– Det er ikke så usikkert i nærmeste framtid, sier en hemmelighetsfull Wichne.

– Har du andre alternativ?

– Ikke noe konkret. Det er ingenting spesielt nå. Nå handler det bare om å bli her og gjøre det så bra som mulig og sørge for at vi holder oss i denne divisjonen. Vi må begynne å ta poeng, smiler Wichne.

Eirik Wichne var skuffet etter forrige kamp mot Viking, som endte 1–1. Tor Erik Schrøder

Som i alle fall har en trener som gjerne ser at mandalitten blir værende.

– For min del kan jeg ikke annet enn å håpe at han blir med videre. Jeg håper han ser at han kan ha en god framtid i Start og at det er riktig plass for å ta neste steg, sier Joey Hardarson.

Da Fædrelandsvennen intervjuet sportslig leder Atle Roar Håland for noen dager siden, ønsket han ikke å si noe konkret om kontraktsforhandlingene med Wichne eller de andre med utgående avtaler.

Les også I halvannet år har han jobbet i det stille. Nå snakker Starts sportslige leder om sin nye rolle.

Høyt på statistikken

Sesongstarten har blitt tøff poengmessig for Start og Eirik Wichne. Men tallene bak prestasjonene til 23-åringen viser at han ikke har fått så godt betalt som han skulle hatt. Ifølge analysenettstedet Wyscout er det kun to spillere som har høyere tall på «forventede målgivende pasninger».

Statistikken sier noe om hvor mange assist en spiller burde hatt ut fra pasningene som har blitt slått og målsjansene de har ført til. Wichne står med null målgivende, men burde hatt to ifølge tallene. Kun Ulrik Saltnes og Philip Zinckernagel har høyere tall – begge sentrale for dominante Bodø/Glimt.

Eirik Wichne slik vi er vant med å se han. Han slo klart flest innlegg i 1. divisjon i fjor med sine 140. Her fra en kamp mot Aalesund i fjor høst. Svein Ove Ekornesvåg

– Det er synd at jeg står med null målgivende. Jeg kommer til mange gode posisjoner. Innleggene mine har vært bra, synes jeg, bortsett fra forrige kamp. Men jeg er ikke fornøyd med å stå med null, sier Wichne.

– Trygg på at Start er en god plass for meg å være

Wichne har slått 28 innlegg denne sesongen, kun slått av Joachim Thomassen (Sarpsborg) og Mikkel Desler (Haugesund). Tallene viser at backen treffer på ett av tre innlegg.

– Det er mye som skal stemme. Presisjonsnivået mitt må opp, samtidig som innløpene foran mål må være bra, sier backen.

Husker du scoringen til Eirik Wichne mot Jerv i fjor?

– Eirik kommer til mange situasjoner der han får lagt inn. Han har en styrke i at han er offensiv og kan jobbe begge veier. Vi må prøve å sette han opp i enda bedre situasjoner og få et bedre klima rundt innlegget. Det er absolutt en ting vi kan få mer ut av, sier Start-trener Hardarson.

Islendingen mener Wichne har sett bedre og bedre ut denne sesongen. Selv mener den løpssterke spilleren at han har hatt en fin sesongstart. Så gjenstår det å se hvor fotballkarrieren fortsetter.

– Det handler om hvordan utviklingen er og hvilken posisjon man har i laget. Enhver spiller har godt av å se seg i speilet. Men akkurat nå har jeg god utvikling her og er trygg på at Start er en god plass for meg å være, sier Eirik Wichne.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding