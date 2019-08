Søndag kan AaFK øke luka: – Tre lag vil knive hele vegen inn

Start har lenge vært et lite stykke bak Sandefjord etter en tøff vår og turbulent begynnelse på sesongen med trenerutskifting og uro. Nå har ting begynt å stemme igjen, og sørlendingene står med fem strake seire. Dermed er Start sju poeng bak AaFK og to poeng bak Sandefjord.

– De har gjort det sterkt i det siste, et par av seirene har vært marginale, og de har hatt flyt, men de har fått tilbake viktige spillere fra skade og spillere i form, i tillegg til å ha hentet noen. Start har en meget, meget bra stall, og det gir utslag i at de vinner fotballkamper. Det kan godt hende at de blir den hvasseste motstanderen i høst, sier Bohinen.