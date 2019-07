For ett år siden sa det fullstendig stopp. Da hadde Sandnes i en lengre periode spydd under og etter fotballøkter. Legene trodde en lukkemuskel var problemet og at en operasjon skulle hjelpe, men det har bare endret på problemene.

– Det er en diffus lukkemuskel, men det er tydeligvis ikke det som har vært problemet. Vi håpet jo at når vi fikk lukket den, så skulle det ikke komme syre i gjennom, sier Sandnes til Sunnmørsposten, og fortsetter: