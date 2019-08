RBK-sjefen åpner opp om dramatisk møte på Brakka 16. mai

Maribor. Dinamo Zagreb. Og sjansene for mesterliga på Lerkendal igjen.

Dette er selvfølgelig blant temaene når Rasmus&Saga møtes igjen for første gang etter ferien, hvor vi har fått besøk av Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

Vi snakker videre om framgangen under Eirik Horneland, og årsakene til at de svake resultatene i vår nå har snudd til formtopp og avansement i Europa.

Møtet på Brakka 16. mai

Vi er også innom det som har vært: Og RBKs styreleder gir nå et innblikk i hva som foregikk i kulissene da Rosenborg slet som mest med resultatene. Sent 16. mai, etter 0–2-tapet for Haugesund, var det møter inne på RBK-brakka. Her var styret, klubbledelse og trenerteam representert.

Nå letter Koteng på sløret rundt hva som ble sagt.

Styrelederen er også tydelig på at han aldri mistet troen på trenerteamet i denne perioden, men samtidig: Det var viktig at resultatene snudde for at det ikke skulle få konsekvenser i løpet av sommeren.

Overgangsvinduet er også en del av sendinga, hvor vi - sammen med styrelederen - både diskuterer penger og konkrete spillere.

