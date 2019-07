Søndag gjorde iTromsø det kjent at Fitim Azemi kun er en medisinsk test unna å være klar for TIL på et lån ut sesongen fra Vålerenga.

Mandag klokka 14.05 landet Azemi på Tromsø lufthavn, etter at flyet hadde blitt forsinket en halvtimes tid. På flyplassen ble han tatt imot av TILs sportssjef Svein-Morten Johansen.