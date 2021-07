Detaljene går i boks: Søderlund blir Brann-spiller

Den ventede overgangen går i orden.

Alexander Søderlund blir Brann-spiller.

22. juli 2021 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Alexander Søderlund går til Brann.

Det er ventet at han kommer til Stadion for å ferdigstille overgangen i løpet av torsdagen.

Det var onsdag BT kunne melde at Søderlund nærmet seg Brann, etter mange dagers samtaler.

Den tidligere landslagsspissen har ikke besvart BTs henvendelser om Brann-interessen den siste uken, da samtalene har pågått og skutt fart.

Søderlund som Häcken-spiller i fjor.

Taus sportssjef

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen ønsket heller ikke å kommentere nyheten om fremgang i forhandlingene tirsdag, men nå har disse fått et lykkelig utfall.

Det betyer at alle gode ting er minst to: I 2018 var Søderlund også aktuell for Brann, uten at det ble en overgang.

Søderlund-dialogen med Brann begynte før Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Nå er det en annen gammel Søderlund-trener som leder laget, Eirik Horneland.

Søderlund er blitt 33 år gammel og har spill i Tyrkia og Sverige som sine siste punkter på CV-en.

Tiden i Tyrkia endte med at han ble fristilt fra kontrakten i Caykur Rizespor.

– Riktig type

Ballspark-ekspert Erik Huseklepp har tidligere uttalt seg positivt om å hente sin gamle landslagskollega.

– Jeg tror Søderlund er riktig type for Brann nå. Det er en som ikke bryr seg så mye om presset, som har vært ute en vinternatt før og har litt glimt i øyet, mener Huseklepp.

Brann har ennå ikke bekreftet overganen. Signeringen gjør at Daouda Bamba, som skal bort fra Brann, ikke lenger er Branns eneste erfarne spiss.

Søderlund-signeringen er allerede sammenlignet med den Brann gjorde av kanskje like profilerte Marcus Pedersen i 2014, da det også gjaldt å unngå nedrykk. Den gang skulle Pedersen få millionbonus om Brann berget plassen, noe klubben og spissen ikke lyktes med.