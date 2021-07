Søderlund var fire timer på Stadion, men er ennå ikke Brann-spiller

Blir ikke presentert på torsdag.

Her skimtes Alexander Søderlund på sportssjef Jimmi Nagel Jacobsens kontor på Stadion.

22. juli 2021 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Alexander Søderlund kom til Stadion i 12-tiden torsdag for å ferdigstille overgangen, men har ennå ikke formelt blitt Brann-spiller.

Søderlund ble kjørt inn i garasjen under tribunene av materialforvalter Raymond Sanden. Minutter senere kunne 33-åringen observeres på sportssjef Jimmi Nagel Jacobsens kontor.

Drøyt fire timer og en medisinsk sjekk senere, forlot Søderlund Stadion i samme bil som han kom med.

Det var ventet at spissen ville bli presentert som Brann-spiller samme dag, men BT får opplyst fra Brann at det ikke skjer torsdag.

Det var onsdag BT kunne melde at Søderlund nærmet seg Brann, etter mange dagers samtaler. Det er ventet at en avtale vil dreie seg om en kontrakt ut 2022.

Den tidligere landslagsspissen har ikke besvart BTs henvendelser om Brann-interessen den siste uken, da samtalene har pågått og skutt fart.

Søderlund kom til Stadion med materialforvalter Raymond Sanden som sjåfør. Senere forlot de Stadion i samme bil.

Alexander Søderlund blir Brann-spiller.

Taus sportssjef

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen ønsket torsdag formiddag ikke å kommentere nyheten om fremgang i forhandlingene, men nå ser disse ut til å ha fått et lykkelig utfall.

Det betyr at alle gode ting er minst to: I 2018 var Søderlund også aktuell for Brann, uten at det ble en overgang.

Søderlund-dialogen med Brann begynte før Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Nå er det en annen gammel Søderlund-trener som leder laget, Eirik Horneland.

– Han er i Bergen, og det er bevegelse rundt ham. Resten får du ta med Jimmi, sa Horneland etter Branns formiddagstrening torsdag.

Kort tid senere var Søderlund å se inne på Stadion.

Søderlund er blitt 33 år gammel og har spill i Tyrkia og Sverige som sine siste punkter på cv-en.

Tiden i Tyrkia endte med at han ble fristilt fra kontrakten i Caykur Rizespor.

Søderlund som Häcken-spiller i fjor.

– Kan være forskjellen på Eliteserien og Obos

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Aleksander Søderlund vil være en god signering.

– Dette kan være forskjellen på Obos og Eliteserien for Branns del. Han har vist at han kan skåre mål i Eliteserien, og han kjenner Horneland godt fra før. Jeg tror Brann kan være en god klubb for Søderlund på slutten av karrieren.

Mathisen mener Brann-troppen skal være god nok til å holde seg i Eliteserien. Eksperten tror derfor Søderlunds personlighet kan bli nyttig.

– Som type kan han komme i garderoben, spre energi og ufarliggjøre situasjonen litt. Han har masse erfaring og en tilnærming til fotballen som kan smitte over på de andre.

Søderlund skåret 22 mål i Eliteserien for Rosenborg i 2015, men de siste sesongene har målsnittet vært nedgående. Senest ble det ett mål på 12 kamper i Tyrkia.

Hvor bra det blir denne gang, tror Mathisen er hundre prosent opp til Søderlund selv.

– Det blir spennende å se hvordan formen hans er nå. Jeg vil tro at sulten hans har vært tema i samtalene med Brann. Jeg tror han har mer å gi på dette punktet i karrieren, så jeg skjønner godt at Brann tar denne muligheten i et vanskelig marked.

– Riktig type

Ballspark-ekspert Erik Huseklepp har tidligere uttalt seg positivt om å hente sin gamle landslagskollega.

– Jeg tror Søderlund er riktig type for Brann nå. Det er en som ikke bryr seg så mye om presset, som har vært ute en vinternatt før og har litt glimt i øyet, mener Huseklepp.

Brann har ennå ikke bekreftet overgangen. Signeringen gjør at Daouda Bamba, som skal bort fra Brann, ikke lenger er Branns eneste erfarne spiss.

Søderlund-signeringen er allerede sammenliknet med den Brann gjorde av kanskje like profilerte Marcus Pedersen i 2014, da det også gjaldt å unngå nedrykk. Den gang skulle Pedersen få millionbonus om Brann berget plassen, noe klubben og spissen ikke lyktes med.