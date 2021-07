Berisha om Vikings forsvarsproblemer: – Går ut over det mentale

SKIEN (VG) (Odd - Viking 3–2) 29 baklengsmål på 14 kamper. Det er fasiten for et Viking-forsvar som gir trenerduoen hodebry.

Veton Berisha hadde all mulig grunn til å fortvile etter tapet for Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Etter en sterk sesongstart, har Viking nå gått fire kamper på rad uten seier. En fellesnevner er svakt forsvarsspill og individuelle feil. Nå mener Viking-trener Morten Jensen at det ikke lenger er tilfeldig.

– Vi jobber hele veien med forsvarsspillet vårt, men det er vanskelig når det er gjentatte individuelle feil som går igjen. Det som irriterer meg mest er at det er så lettkjøpt. Det føles ikke ut som om motstanderen må gjøre all verden for å fortjene det, sier Jensen til VG etter nok en kveld med avgjørende forsvarstabber.

– Det er tungt, legger han raskt til.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson kategoriserte forsvarsspillet mot Odd som «det verste han hadde sett»:

Viking-kaptein Veton Berisha mener de har en lang vei å gå. For øyeblikket føler han nærmest at de starter kampene i motbakke.

– Det vanskeligste med dette er at vi ligger under hver kamp. Da blir det tøft mentalt. Vi må jobbe hardt for å snu det. Det vil bli bedre, men jeg håper det skjer raskt, sier Berisha til VG.

– Fotball handler om selvtillit, så når vi slipper inn på slike ting går det ut over det mentale, fortsetter han.

Jensen og trenerkollega Bjarte Lunde Aarsheim er nesten rådville når de ser på hvor mange poeng som faktisk har forsvunnet grunnet alle feilene. Den store kontrasten fra fjoråret gir spesiell grunn til bekymring.

– Det har kostet oss mye i år. Dette er ikke noe vi hadde forskuttert med. Det skal være rom for å gjøre feil i Viking, men det spørs litt hvor man gjør dem. Når det er innenfor egen 16-meter blir man knallhardt straffet. Det er vanskelig for oss trenerne, konkluderer han.

Vikings trenerduo har mye å tenke på om dagen. Foto: Fredrik Varfjell

Han utelukker ikke å hente forsterkninger for å bedre situasjonen.

– Vi får se, men vi må også stole på den gjengen vi har her. Vi skal bruke alle mann fremover. Det er den samme gjengen som var her i fjor og ikke kom med slike feil vi ser nå.

Samtidig mener han at det er viktig at de ikke fokuserer for mye på forsvarsfeilene.

– Vi ser ikke at dette skjer på trening, så jeg tror det er viktig at det ikke blir overdrevet. Men dette er noe vi må få orden på, så raskt som mulig.