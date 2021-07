Nakstad om potensiell EM-smittebombe: – Utfordringen er pubene

Smitten stiger i England foran herrelandslagets historiske EM-finale. Myndighetene trygler om at fansen overholder smittevernreglene.

«IT’S COMING HOME»: England-fansen har ventet siden 1966 på et stort trofé. Nå kan de kanskje få feire EM-gull i eget land, men coronaviruset sprer seg fremdeles i fotball-landet. Foto: Kieran Cleeves / PA Wire

Før søndagens finale mellom England og Italia på Wembley, viser VGs oversikt at smittetrenden i Storbritannia er stigende. Antallet smittede steg med mer enn 50 prosent forrige uke, forteller landets nasjonale statistikkbyrå, ifølge BBC.

Det økende smittetrykket hindret likevel ikke over 60 000 mennesker fra å se England slå ut Danmark på onsdag. Samme antall er ventet til den historiske EM-finalen mot italienerne.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener imidlertid ikke at det er publikum i seg selv som utgjør den største faren under folkefesten.

– Jeg ville ikke vært mest bekymret for smittespredningen på selve Wembley stadion. Der er det god plass og man har antagelig gode rutiner. Utfordringen er hvor mange som samles på puber og fest både før og etter match, og hvor mye ekstra trengsel det blir på grunn av et slik arrangement, sier han til VG.

UTENFOR WEMBLEY: Tusenvis av fans samlet etter semifinalen mot Danmark. Foto: Zac Goodwin / PA

Fotball-EM ble utsatt i et år på grunn av pandemien, men selv om sommerens mesterskap ruller og går, er coronaviruset i høyeste grad fremdeles til stede i samfunnet.

Rundt 400 000 ble smittet i Storbritannia forrige uke. R-tallet ligger mellom 1,2 og 1,5. Det er den langt mer smittsomme deltavarianten som herjer landet, og smittetrykket har ikke vært større siden tredje uke i februar.

– Man må regne med at det er deltavarianten som er mest aktiv i England, og den er mer smittsom enn tidligere varianter. Samtidig er jo flere vaksinert, også fotballsupportere, og vi er i et sommerhalvår hvor flere er utendørs. Det tar ned smitterisikoen. Likevel er Storbritannia i en fjerde smittebølge som antagelig gjør at flere reiser spørsmål ved hvor lurt det er å være arrangør for fotball-EM, sier Nakstad.

Medlemmer av Italias regjering har tidligere forsøkt å få kampen flyttet bort fra England og bedt UEFA revurdere hvor mange som kommer inn på Wembley.

Londons ordfører Sadiq Khan har bedt fans som feiret og ikke klarte å holde avstand offentlig etter Danmark-kampen, teste seg for corona. Han håper også at supporterne vil oppføre seg fornuftig om det historiske EM-gullet skulle sikres på søndag.

– Det er viktig at vi ikke uforvarende smitter andre. Dette er et usynlig virus. Vi burde feire den historiske dagen, men vær så snill, ikke bryt loven, sier Khan.

Den danske fotballsupporteren Brian Aabech, bosatt i England, ble sjokkert over smittevernsrutinene på Wembley under semifinalen.

– Det var ingen som ble sjekket, folk ble bare vinket gjennom. Ingen måtte vise noe, ingen holdt styr på ting, ingen sjekk av tester, ingen hadde masker. Ingenting, oppsummerer han overfor Ekstra Bladet.

UEFA svarer at reglene er fastsatt i samarbeid med lokale helsemyndigheter.