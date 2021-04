Dagen etter at karanteneoppholdet var over var Emilie og Julie på scoringslisten til Rosenborg: – Handler om å levere målpoeng

Seier nummer to av like mange mulige for Rosenborg kvinner.

MÅLSCORER: Julie Blakstad var tilbake på banen for Rosenborg kvinner og scoret mål. Foto: Kim Nygård

Rosenborg kvinner – Kil/Hemne 4 – 0: Det var bare en uke siden de to beste trønderske lagene på kvinnesiden møtte hverandre til dyst til sesongens første treningskamp. Men fredag møttes Rosenborg kvinner og Kil/Hemne til ny treningskamp.

Også denne kampen endte med seier og fire mål til Rosenborg. Uten at de måtte grave særlig dypt for denne heller.