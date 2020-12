MFK-legenden visste ikke hvem han skulle gi penger til. Så fikk han en god idé

Odd Bergs fond støtter kampen mot utenforskap blant barn og unge med 50.000 kroner.

Odd Berg deler ut sjekken på 50.000 kroner til Ellen Hammer i Møre og Romsdal Idrettskrets. TROND HUSTAD

33 minutter siden

Pengene ble overrakt til Ellen Hammer som er koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal Idrettskrets. Pengene går til den såkalte «Kontantkassa», som er et spleiselag mellom idrettskretsen og kultur- og idrettslivet. Målet er å hjelpe barn og unge til å delta i aktiviteter selv om familien har dårlig råd.

– Det er mange som blir stående utenfor på grunn av økonomi, ikke minst i disse tider der folk opplever oppsigelser og permitteringer. Jeg ønsker å bidra til at flere skal bli inkludert. Det er så kjekt å kunne hjelpe, at jeg blir litt rørt av tanken på hva dette kan bety for noen som virkelig trenger det, sier Berg.