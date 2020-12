Eliteserien direkte: Branns toppscorer bommet på straffespark - uavgjort mot Start

Brann bommer på straffe! Bamba måker den høyt over mål. Tar fart, stopper bittelitt, løper - skyter. Høyt over.

Start nå. Etablerer et angrep. Men gjennombruddspasningen er for upresis. Men de fortsetter å presse. Men så blir Kabran for ivrig i jakten på en tapt ball og får frispark imot.

Start presser på for et nytt mål.

Så er det ikke langt unna at Petter Strand scorer for gjestene. Ballen skifter retning i Schulze og Deumeland er satt ut av spill.

Nok en Start-mulighet! Segberg svinger inn fra høyre. Markovic stuper frem og header den like over tverrliggeren!

Selv med tap skal det mye til for at Brann rykker ned. Start kan i beste fall komme à poeng og har foreløpig ni mål dårligere målforskjell enn Brann. I tillegg må Strømsgodset ta minst fire poeng på sine to siste kamper.

Nære igjen! Det er nesten utrolig at Start ikke har scoret ennå. Bolanos slår inn og Schulze stusser den videre. Like utenfor. Håkon Opdal på halvdistanse der.

