Måltørken fortsetter for Haaland – Dortmund i krise

(Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1–2) Erling Braut Haaland (20) misbrukte flere gode sjanser da Borussia Dortmund tapte nøkkelkampen om Champions League-plass.

3. apr. 2021 17:26 Sist oppdatert nå nettopp

Dortmund fikk håpløs start da Nico Schulz headet ballen i eget mål, under press av Andre Silva, etter bare 11 minutter.

Vertene utlignet rett før pause ved Mats Hummels. Veteranen var smart og sterk, og fikk satt ballen i mål fra kloss hold etter corner.

Fire minutter før slutt avgjorde Frankfurts spydspiss Silva kampen etter en strålende kontring.

Fakta Kampfakta Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 1-2 (1-1) Mål: 0-1 Nico Schulz (selvmål 11), 1-1 Mats Hummels (44), 1-2 André Silva (87). Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Borussia Dortmund. Vis mer

Det gjør at Frankfurt står med 50 poeng på fjerdeplass, som gir Champions League-spill. Dortmund er nå hele syv poeng bak på femteplass, med syv kamper igjen.

Erling Braut Haaland fikk mye oppmerksomhet dagene før kamp etter at hans far Alfie og agent Mino Raiola var på besøk hos både Real Madrid og Barcelona tidligere denne uken. De fleste venter at Haaland, kanskje verdens heteste overgangsobjekt, blir hos de gullkledde om Mesterliga-spill ryker.

– Vi forholder oss rolig til dette. Vi hadde en veldig god samtale nylig. Den var åpen og veldig god. Vi planlegger med Haaland, sier Sebastian Kehl, som har en rolle som Dortmund-direktør, til tyske Sky.

Haaland var også mye involvert i smellen mot Frankfurt. Han hadde to gigasjanser alene med Frankfurt-keeper Kevin Trapp før pause. Den ene satte han utenfor med høyrefoten, mens på den andre kom han litt for tett på Trapp og klarte dermed ikke lure ballen forbi keeperen.

I andre omgang fikk Haaland en brukbar mulighet med venstrefoten fra småspiss vinkel, men heller ikke her traff 20-åringen. Superstjernen fortvilet flere ganger i kampen.

TALLENES TALE: Slik spilte Erling Braut Haaland mot Eintracht Frankfurt. Foto: Sofascore

Totalt har Haaland spilt 315 minutter siden han scoret sist på overtid mot Köln i 2–2-kampen før landslagspausen. Det er over fem timer siden. Han har heller ikke hatt målpoeng i denne perioden. På de siste syv hjemmekampene for Dortmund i ligaen, har Haaland kun scoret ett mål.

Haaland kom fra tre starter på rad uten scoring med landslaget mot Gibraltar (3–0), Tyrkia (0–3) og Montenegro (1–0). Det hadde aldri før skjedd i Haalands karriere siden han gikk til Molde som 16-åring, ifølge VGs statistikktjeneste Sofascore. Nå er den negative rekken utvidet til fire kamper for spissfenomenet fra Jæren.

Sist Haaland gikk målløs av banen tre kamper på rad før dette, var med Borussia Dortmund 29. februar til 11. mars i fjor. Da mot Freiburg (1-0), Gladbach (2–1) og PSG (0-2).

Haaland har på det meste gått ti kamper på rad uten scoring, men da har han kun startet to av disse oppgjørene, ifølge Sofascore.

